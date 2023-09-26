Нидерланды раскрыли, когда отправят истребители F-16 на Украину

Глава минобороны Нидерландов: Украина получит F-16 в 2024 году

26 сентября 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Истребители F-16 поступят на Украину от Амстердама в 2024 году. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время рабочего визита в США. «Фактические поставки истребителей F-16 Украине начнутся где-то в следующем году», — заявила Кайса Оллонгрен, ее слова передает американский телеканал MSNBC. Она отметила, точная дата поставок будет определена после того, как украинские военные научатся управлять истребителями. Оллонгрен рассчитывает, что на это уйдет шесть-восемь месяцев. Для обучения украинцев в Румынии будет создан специальный центр. При этом ранее в Пентагоне заявляли, что Дания уже стала обучать украинских пилотов управлению F-16, передает RT. Нидерланды и Дания первыми анонсировали передачу Украине истребителей F-16. В Пентагоне же отмечали, что на Украине нет еще нужной инфраструктуры для военных самолетов такого типа. После получения F-16 у Киева будут все виды вооружений, которые производят страны НАТО. Это вынудит Украину сменить риторику в отношении своих партнеров, заявил URA.RU военный эксперт Роман Насонов.