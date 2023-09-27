Уволенный из ВСУ трансгендер рассказал об ЛГБТ-боевиках на Украине

Спикер-трансгендер ВСУ: в составе армии служат пять тысяч ЛГБТ-военных
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В ВСУ есть командиры и подразделения, которые более лояльно относятся к трансгендерам, рассказала Эштон-Чирилло Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В состав Вооруженных сил Украины входит около пяти тысяч ЛГБТ-военных. Об этом рассказала бывший представитель украинской территориальной обороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло.

«По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат», — сказала Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Она добавила, что в ВСУ есть командиры и подразделения, которые более лояльно относятся к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам Эштон-Чирилло, она могла вступить в ряды к бригаде, направляющейся в Херсон для контрнаступления.

Ранее журналист Александр Коц в своем telegram-канале опубликовал часть обращения трансгендерного официального представителя теробороны Украины, где та высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. Она выступила с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода СВО. После этого Эштон-Чирилло отстранили от должности, против нее начали расследование. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом она также рассказала о проблеме с иностранными наемниками на Украине, передает RT.

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В состав Вооруженных сил Украины входит около пяти тысяч ЛГБТ-военных. Об этом рассказала бывший представитель украинской территориальной обороны, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. «По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат», — сказала Эштон-Чирилло в беседе с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован). Она добавила, что в ВСУ есть командиры и подразделения, которые более лояльно относятся к трансгендерам и солдатам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам Эштон-Чирилло, она могла вступить в ряды к бригаде, направляющейся в Херсон для контрнаступления. Ранее журналист Александр Коц в своем telegram-канале опубликовал часть обращения трансгендерного официального представителя теробороны Украины, где та высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ. Она выступила с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода СВО. После этого Эштон-Чирилло отстранили от должности, против нее начали расследование. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом она также рассказала о проблеме с иностранными наемниками на Украине, передает RT.
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Ссылки по теме
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