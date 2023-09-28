Рыбак выловил редкую рыбу в пермской реке

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Форелевая ферма на реке Куба. Свердловская область, Михайловск, рыбалка, рыба, форель
Форель в регионе в основном водится в платных прудах Фото:

Житель Пермского края Олег Дьяконов выловил редкую для рек региона рыбу форель. Этим он похвастался на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В основном такую рыбу в крае разводят в частных платных водоемах, а в реках она встречается редко.

«Моя первая форель. Доставила массу удовольствия вываживать. Это не платник, а просто речка в Пермском крае», — написал рыбак. Вес улова составляет 1,3 кг.

Форель в Пермском крае чаще всего можно выловить в платных водоемах, где ее разводят. Как рассказал URA.RU опытный пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте», рыбу в пермских реках встречают только случайно, целенаправленно там ее не ловят. Скорее всего, рыба сбежала из частных водоемов.

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Житель Пермского края Олег Дьяконов выловил редкую для рек региона рыбу форель. Этим он похвастался на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В основном такую рыбу в крае разводят в частных платных водоемах, а в реках она встречается редко. «Моя первая форель. Доставила массу удовольствия вываживать. Это не платник, а просто речка в Пермском крае», — написал рыбак. Вес улова составляет 1,3 кг. Форель в Пермском крае чаще всего можно выловить в платных водоемах, где ее разводят. Как рассказал URA.RU опытный пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте», рыбу в пермских реках встречают только случайно, целенаправленно там ее не ловят. Скорее всего, рыба сбежала из частных водоемов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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