27 сентября 2023

В Перми загорелась карета скорой помощи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Возгорание автомобиля произошло в центре города Фото:

В центре Перми загорелась карета скорой медицинской помощи. Это произошло поздним вечером 27 сентября. видеозапись случившегося очевидцы опубликовали вtelegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«Загорелась скорая. Улица Екатерининская, если ехать в сторону ул. Борчанинова. Это случилось 27 сентября в 22:15», — сообщил автор видео.

Как рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края, автомобиль скорой помощи был потушен силами бригады СМП. «Пациент, находящийся в автомобиле в удовлетворительном состоянии, был передан другой бригаде СМП в течение 6 минут. В результате возгорания пострадавших нет», — пояснили в минздраве.

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В центре Перми загорелась карета скорой медицинской помощи. Это произошло поздним вечером 27 сентября. видеозапись случившегося очевидцы опубликовали вtelegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Загорелась скорая. Улица Екатерининская, если ехать в сторону ул. Борчанинова. Это случилось 27 сентября в 22:15», — сообщил автор видео. Как рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края, автомобиль скорой помощи был потушен силами бригады СМП. «Пациент, находящийся в автомобиле в удовлетворительном состоянии, был передан другой бригаде СМП в течение 6 минут. В результате возгорания пострадавших нет», — пояснили в минздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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