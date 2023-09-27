Возгорание автомобиля произошло в центре города
В центре Перми загорелась карета скорой медицинской помощи. Это произошло поздним вечером 27 сентября. видеозапись случившегося очевидцы опубликовали вtelegram-канале «ЧП Пермь/Новости».
«Загорелась скорая. Улица Екатерининская, если ехать в сторону ул. Борчанинова. Это случилось 27 сентября в 22:15», — сообщил автор видео.
Как рассказали URA.RU в министерстве здравоохранения Пермского края, автомобиль скорой помощи был потушен силами бригады СМП. «Пациент, находящийся в автомобиле в удовлетворительном состоянии, был передан другой бригаде СМП в течение 6 минут. В результате возгорания пострадавших нет», — пояснили в минздраве.
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