Экс-директор пермской образовательной организации присвоил более миллиона рублей

Бывшего главу образовательной организации обвиняют в мошенничестве и растрате Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывшего директора образовательного учреждения в Пермском крае обвиняют в хищении более миллиона рублей. По данным следствия, деньги были выделены организации в качестве субсидий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Летом 2021 года на посту директора обвиняемый заключил фиктивную сделку на приобретение учебного оборудования с фирмой родственника. Фактически оно ранее было передано учреждению на безвозмездной основе. Таким образом злоумышленник похитил порядка 600 тысяч рублей. Вторую фиктивную сделку с помощью родственника экс-глава организации оформил в сентябре 2021 года. По документам было закуплено пять комплектов для учебных опытов стоимостью 580 тысяч рублей, но фактически они не поставлялись», — указано в ведомственном telegram-канале.

Фигурант дела также продал служебный ноутбук за 70 тысяч рублей, когда узнал, что трудовой договор с ним продлен не будет. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении 50-летнего обвиняемого направлено в суд.