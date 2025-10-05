Мошенники в своих схемах используют патриотизм россиян

Адвокат Сергеев: мошенники заставляют выполнять поручения используя патриотизм
Мошенники запугивают жертв уголовным преследованием, заявил Сергеев
Мошенники запугивают жертв уголовным преследованием, заявил Сергеев Фото:

Мошенники обманывают своих жертв, а позже обвиняют их в финансировании ВСУ для манипуляции. Об этом сообщил адвокат Виктор Сергеев.

«Злоумышленники связываются с человеком под правдоподобным предлогом, например, поступления в вуз, взламывают его аккаунт на „Госуслугах“, а затем, представляясь спецслужбами, обвиняют в финансировании ВСУ», — заявил Виктор Сергеев. Его слова приводит газета «Известия».

Отмечается, что мошенники используя патриотизм и запугивание жертв уголовным преследованием заставляют выполнять поручения. Последние же действия приводят к нарушению закона. Адвокат привел в пример двух своих подзащитных, которые перевели мошенникам большие суммы денег, а потом обманным образом были вовлечены в курьерскую работу.

Ранее поступала информация о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают своим жертвам электронные письма от имени крупных банков, в которых указана информация о введении новых налогов. После перехода жертв по ссылке, открывается поддельный сайт банка, в котором просят указать номер телефона для вода в личный кабинет. Таким образом мошенники получают данные людей.

