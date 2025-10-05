Солдат ВСУ пытался скрыться от российских военных на велосипеде. Причем для большей конспирации он нацепил на себя женский сарафан. Об этом российским журналистам рассказали в силовых структурах. Соответствующий инцидент произошел на сумском направлении.
«Один в сарафане на велосипеде удирал», — сказал собеседник журналистам ТАСС. Он добавил, что все происходило в районе Сумской области
По данным собеседника агентства, подобные случаи не единичны. Украинские бойцы пытаются использовать нестандартные способы маскировки, чтобы избежать плена при продвижении российских сил. Ранее представители силовых структур сообщали, что украинские солдаты регулярно используют гражданскую одежду для маскировки. Такие случаи фиксируются с весны 2024 года, когда российская армия начала продвигаться на ряде участков границы.
Еще в мае 2025 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ выполняют задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Он отметил, что такие действия направлены на защиту российских приграничных территорий. В настоящий момент ВС РФ продвигаются на всех основных направлениях фронта.
