Экс-супругу челябинского топ-менеджера заставят снести торговый объект

29 сентября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Суд постановил снести павильон фирмы Елены Пустоваловой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фирму «Аквилон Плюс», принадлежащую бывшей супруге экс-управляющего «Евросети» в Челябинске Олега Пустовалова Елене, заставят снести незаконно построенный объект. Судебный процесс выиграла мэрия. «Исковое заявление удовлетворить. Обязать в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольную постройку», — решил суд. Самовольной постройкой признали павильон на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе. Площадь объекта составляет 53 кв метра, но площадь участка, который он занимает, равна 40 кв метрам. Иск был подан в июле. У ответчика есть месяц на обжалование решения. При подготовке материала URA.RU связалось с Пустоваловой по телефону, но она предпочла не комментировать судебное решение. Согласно данным СБИС, в составе учредителей Пустовалова имеет долю в 50%. Оставшимся владеет бывший супруг. В результате бракоразводного процесса Пустоваловой отошла значительная часть активов. В результате челябинка имеет две клининговые компании, жилые и нежилые помещения, автомобили класса «люкс», права аренды земли. При разводе женщина также претендовала на виллу в Таиланде. Но суд отказал в ее требованиях с указанием на чужую юрисдикцию, в которой находится собственность.

Фирму «Аквилон Плюс», принадлежащую бывшей супруге экс-управляющего «Евросети» в Челябинске Олега Пустовалова Елене, заставят снести незаконно построенный объект. Судебный процесс выиграла мэрия. «Исковое заявление удовлетворить. Обязать в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольную постройку», — решил суд. Самовольной постройкой признали павильон на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе. Площадь объекта составляет 53 кв метра, но площадь участка, который он занимает, равна 40 кв метрам. Иск был подан в июле. У ответчика есть месяц на обжалование решения. При подготовке материала URA.RU связалось с Пустоваловой по телефону, но она предпочла не комментировать судебное решение. Согласно данным СБИС, в составе учредителей Пустовалова имеет долю в 50%. Оставшимся владеет бывший супруг. В результате бракоразводного процесса Пустоваловой отошла значительная часть активов. В результате челябинка имеет две клининговые компании, жилые и нежилые помещения, автомобили класса «люкс», права аренды земли. При разводе женщина также претендовала на виллу в Таиланде. Но суд отказал в ее требованиях с указанием на чужую юрисдикцию, в которой находится собственность.