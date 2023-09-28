28 сентября 2023

Экс-супругу челябинского топ-менеджера заставят снести торговый объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд постановил снести павильон фирмы Елены Пустоваловой Фото:

Фирму «Аквилон Плюс», принадлежащую бывшей супруге экс-управляющего «Евросети» в Челябинске Олега Пустовалова Елене, заставят снести незаконно построенный объект. Судебный процесс выиграла мэрия.

«Исковое заявление удовлетворить. Обязать в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольную постройку», — решил суд.

Самовольной постройкой признали павильон на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе. Площадь объекта составляет 53 кв метра, но площадь участка, который он занимает, равна 40 кв метрам.

Иск был подан в июле. У ответчика есть месяц на обжалование решения. При подготовке материала URA.RU связалось с Пустоваловой по телефону, но она предпочла не комментировать судебное решение.

Согласно данным СБИС, в составе учредителей Пустовалова имеет долю в 50%. Оставшимся владеет бывший супруг. В результате бракоразводного процесса Пустоваловой отошла значительная часть активов. В результате челябинка имеет две клининговые компании, жилые и нежилые помещения, автомобили класса «люкс», права аренды земли. При разводе женщина также претендовала на виллу в Таиланде. Но суд отказал в ее требованиях с указанием на чужую юрисдикцию, в которой находится собственность.

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Фирму «Аквилон Плюс», принадлежащую бывшей супруге экс-управляющего «Евросети» в Челябинске Олега Пустовалова Елене, заставят снести незаконно построенный объект. Судебный процесс выиграла мэрия. «Исковое заявление удовлетворить. Обязать в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу снести самовольную постройку», — решил суд. Самовольной постройкой признали павильон на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе. Площадь объекта составляет 53 кв метра, но площадь участка, который он занимает, равна 40 кв метрам. Иск был подан в июле. У ответчика есть месяц на обжалование решения. При подготовке материала URA.RU связалось с Пустоваловой по телефону, но она предпочла не комментировать судебное решение. Согласно данным СБИС, в составе учредителей Пустовалова имеет долю в 50%. Оставшимся владеет бывший супруг. В результате бракоразводного процесса Пустоваловой отошла значительная часть активов. В результате челябинка имеет две клининговые компании, жилые и нежилые помещения, автомобили класса «люкс», права аренды земли. При разводе женщина также претендовала на виллу в Таиланде. Но суд отказал в ее требованиях с указанием на чужую юрисдикцию, в которой находится собственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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