Пенсионер из ХМАО получил компенсацию за навязанный банком кредит

Суд ХМАО взыскал с банка штраф и компенсацию за навязанный кредит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионер из Нефтеюганска (ХМАО) получил компенсацию от банка за навязанный ему кредит. Прокуратура ХМАО сообщила, что сотрудники банка оформили на мужчину кредитный договор, когда он получал пенсионную карту.

«Мужчина обратился в банк для оформления пенсионной карты, но помимо указанной услуги сотрудник банка навязал пенсионеру кредитный договор на сумму более 100 тысяч рублей, страхование жизни и услуги юридической помощи. Нефтеюганская межрайонная прокуратура через суд потребовала признать кредитный договор недействительным и взыскать с банка компенсацию морального вреда и штраф, суд удовлетворил исковые требования прокурора», — указано в публикации прокуратуры.

Прокуратура пояснила, что из-за преклонного возраста мужчина не смог разобраться в содержании документов, которые ему навязали в банке. По решению суда пенсионер избавился от ненужного кредита и получил денежную компенсацию.

Ранее URA.RU писало, что житель Нягани (ХМАО) вернул деньги за навязанные ему платные услуги при покупке машины. По решению суда он получил более 300 тысяч рублей: вернул деньги за навязанные услуги и получил компенсацию морального вреда.