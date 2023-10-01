Синоптики предупредили пермяков об арктическом вторжении

Резкое похолодание в Пермском крае начнется 8 октября

На неделе до арктического вторжения ожидаются дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Холодная погода придет в Пермский край к воскресенью 8 октября. До этого в регионе погода будет относительно теплой с температурой выше нормы на четыре градуса, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

«До Пермского края холод доберется только к 8 октября, а до этого температура воздуха днем будет стабильно выше +10 градусов», — говорится на сайте. Также в регионе в течение недели будут идти дожди.

Рабочая неделя начнется с теплой погоды, в регионе днем потеплеет до +17 градусов, ночью до +12 градусов, в понедельник и вторник ожидаются ливневые дожди и грозы. В среду немного похолодает до +15 на юге и +10 градусов на севере, при этом дожди ожидаются только в северной части региона. Такая тенденция сохранится до четверга, а в пятницу начнется снижение температуры, также вероятны туманы. Арктическое вторжение в край начнется с вечера субботы, температура воздуха в воскресенье снизится до +6 градусов.