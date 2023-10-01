01 октября 2023
30 сентября 2023

Синоптики предупредили пермяков об арктическом вторжении

Резкое похолодание в Пермском крае начнется 8 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган , лужа, дождь, осень, холод, погода
На неделе до арктического вторжения ожидаются дожди Фото:

Холодная погода придет в Пермский край к воскресенью 8 октября. До этого в регионе погода будет относительно теплой с температурой выше нормы на четыре градуса, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ.

«До Пермского края холод доберется только к 8 октября, а до этого температура воздуха днем будет стабильно выше +10 градусов», — говорится на сайте. Также в регионе в течение недели будут идти дожди.

Рабочая неделя начнется с теплой погоды, в регионе днем потеплеет до +17 градусов, ночью до +12 градусов, в понедельник и вторник ожидаются ливневые дожди и грозы. В среду немного похолодает до +15 на юге и +10 градусов на севере, при этом дожди ожидаются только в северной части региона. Такая тенденция сохранится до четверга, а в пятницу начнется снижение температуры, также вероятны туманы. Арктическое вторжение в край начнется с вечера субботы, температура воздуха в воскресенье снизится до +6 градусов.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Холодная погода придет в Пермский край к воскресенью 8 октября. До этого в регионе погода будет относительно теплой с температурой выше нормы на четыре градуса, сообщается на сайте ГИС-центра ПГНИУ. «До Пермского края холод доберется только к 8 октября, а до этого температура воздуха днем будет стабильно выше +10 градусов», — говорится на сайте. Также в регионе в течение недели будут идти дожди. Рабочая неделя начнется с теплой погоды, в регионе днем потеплеет до +17 градусов, ночью до +12 градусов, в понедельник и вторник ожидаются ливневые дожди и грозы. В среду немного похолодает до +15 на юге и +10 градусов на севере, при этом дожди ожидаются только в северной части региона. Такая тенденция сохранится до четверга, а в пятницу начнется снижение температуры, также вероятны туманы. Арктическое вторжение в край начнется с вечера субботы, температура воздуха в воскресенье снизится до +6 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...