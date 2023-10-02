В Сургуте подростки устроили драку в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, патрулирование, полицейский, станция метро
Полиция не успела задержать участников драки Фото:

Полиция Сургута начала проверку после сообщения о драке подростков в торговом центре «Росич». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«К нам поступило сообщение от охранника центра, что подростки в торговом центре „Росич“ устроили потасовку. Громко кричат и кидают бутылки. Когда наряд прибыл, участники потасовки уже скрылись с места происшествия. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Между тем в tg-канале «Русской общины» общественники заявляют, что мигранты накинулись на подростка в торговом центре. А один из нападавших даже ударил ребенка. Но в полиции пока не подтвердили эту информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.

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Полиция Сургута начала проверку после сообщения о драке подростков в торговом центре «Росич». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «К нам поступило сообщение от охранника центра, что подростки в торговом центре „Росич“ устроили потасовку. Громко кричат и кидают бутылки. Когда наряд прибыл, участники потасовки уже скрылись с места происшествия. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Между тем в tg-канале «Русской общины» общественники заявляют, что мигранты накинулись на подростка в торговом центре. А один из нападавших даже ударил ребенка. Но в полиции пока не подтвердили эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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