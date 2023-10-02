В Сургуте подростки устроили драку в торговом центре

02 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Полиция не успела задержать участников драки Фото: Илья Московец © URA.RU Полиция Сургута начала проверку после сообщения о драке подростков в торговом центре «Росич». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «К нам поступило сообщение от охранника центра, что подростки в торговом центре „Росич“ устроили потасовку. Громко кричат и кидают бутылки. Когда наряд прибыл, участники потасовки уже скрылись с места происшествия. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Между тем в tg-канале «Русской общины» общественники заявляют, что мигранты накинулись на подростка в торговом центре. А один из нападавших даже ударил ребенка. Но в полиции пока не подтвердили эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.

Полиция Сургута начала проверку после сообщения о драке подростков в торговом центре «Росич». Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «К нам поступило сообщение от охранника центра, что подростки в торговом центре „Росич“ устроили потасовку. Громко кричат и кидают бутылки. Когда наряд прибыл, участники потасовки уже скрылись с места происшествия. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Между тем в tg-канале «Русской общины» общественники заявляют, что мигранты накинулись на подростка в торговом центре. А один из нападавших даже ударил ребенка. Но в полиции пока не подтвердили эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что следователи возбудили уголовное дело из-за избиения подростками инвалида. В избиении вартовчанина участвовали юноши и девушки от 12 до 19 лет.