В Челябинской области добавится компаний, чьих работников можно наказывать строже

Правительство РФ планирует ужесточить дисциплину для персонала центра из Озерска

Сотрудникам облучательного центра Озерска предъявят повышенные требования Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Челябинской области будет больше компаний, для чьих работников предусмотрены дополнительные наказания за трудовые проступки. Соответствующий проект постановления обсуждают в правительстве РФ.

«Правительство РФ постановляет. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в перечень эксплуатирующих организаций, на которые распространяется действие федерального закона о дисциплине работников организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства», — отмечено в проект документа.

В перечне появится региональный центр облучательных технологий «Эра» из Озерска. В настоящий момент его руководство знакомится с проектом постановления. Об этом URA.RU сообщил директор Сергей Никитин.

Ранее в перечень компаний, к сотрудникам которых предъявляются повышенные требования, были включены четыре предприятия региона. Среди них «Приборостроительный завод» из Трехгорного, ПО «Маяк», Южно-Уральский институт биофизики из Озерска и ядерный центр имени Забабахина из Снежинска.

Сотрудников названных предприятий можно наказывать строгим выговором, предупреждение о несоответствии занимаемой должности и увольнять после первого же нарушения, если это угрожает ядерным объектам или гражданам. Также действует ряд ограничений. Например, персонал в эксплуатирующих организациях не может бастовать, митинговая активность также ограничена.

Предприятие «Росатома» в Озерске занимается гамма-облучением семян и стеблей растений. Процедура повышает их сохранность и стойкость.