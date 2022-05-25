Челябинские атомщики стали облучать картошку

Гамма-облучение в малых дозах делает продукты питания сильнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприятие «Росатома» в Озерске (Челябинская область) облучает корнеплоды и другие растения. Делают это с помощью гамма-облучения радиоактивными изотопами, сообщил URA.RU директор компании «РЦОТ «Эра» Родион Ермолаев.

«Сейчас ведем серию экспериментов по заказу Южно-Уральского института растениеводства. Они создают наиболее устойчивые к неблагоприятным воздействиям сорта растений. У них задача — получить сорта с улучшенными потребительскими характеристиками», — рассказал URA.RU глава центра облучательных технологий.

Ранее «РЦОТ «Эра» презентовал картофель, клубни которого обработали изотопами кобальта. В результате сохранность продукта увеличилась в два раза. Теперь обработке подвергли саженцы и пыльцу иных сельхозкультур: из 42 стеблей плодовых культур после обработки выжило три. Из них вырастят здоровые и сильные деревья. Задача атомного центра — обеспечить равномерность облучения и подобрать его дозу.

В 2021 году озерский центр запустил коммерческую деятельность, и сейчас выбирает ниши, где его услуги финансово оправданы. В случае с картофелем стоимость облучения в 1,5-2 раза выше цены картошки с грядки. Поэтому потенциал роста объема услуг центра — в нишах, где добавленная стоимость формируется обработкой. Например, это касается специй, пряностей, питания космонавтов. Сегодня в России действует около двух десятков подобных центров, а в мире — порядка 500.

Работа центра позволяет стерилизовать продукты на месте, хотя до выполнения программы импортозамещения это приходилось делать за рубежом. Впервые о такой технологии в Озерске заговорили в 2019 году. Тогда атомщики свое ноу-хау представили на Всероссийской агровыставке «Золотая осень — 2019» в Москве.