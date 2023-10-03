ТАСС: в Дагестане задержали мэра

В Дагестане задержали мэра города Кизилюрт и экс-главу минспорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан», — пишет агентство со ссылкой на собеседника в мэрии. Отмечается, что сейчас в администрации силовиками ведутся оперативные действия. Причин и других подробностей возможного задержания чиновника не приводится.
Информацию о задержании Магомедова подтвердил и источник РИА Новости. По данным агентства, расследование ведет центральный аппарат СК.
URA.RU направило запрос в администрацию Кизилюрта для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
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