ТАСС: в Дагестане задержали мэра

03 октября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Силовики проводят оперативные действия в администрации Кизилюрта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дагестане задержали мэра города Кизилюрт и экс-главу минспорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан», — пишет агентство со ссылкой на собеседника в мэрии. Отмечается, что сейчас в администрации силовиками ведутся оперативные действия. Причин и других подробностей возможного задержания чиновника не приводится. Информацию о задержании Магомедова подтвердил и источник РИА Новости. По данным агентства, расследование ведет центральный аппарат СК. URA.RU направило запрос в администрацию Кизилюрта для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

В Дагестане задержали мэра города Кизилюрт и экс-главу минспорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан», — пишет агентство со ссылкой на собеседника в мэрии. Отмечается, что сейчас в администрации силовиками ведутся оперативные действия. Причин и других подробностей возможного задержания чиновника не приводится. Информацию о задержании Магомедова подтвердил и источник РИА Новости. По данным агентства, расследование ведет центральный аппарат СК. URA.RU направило запрос в администрацию Кизилюрта для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.