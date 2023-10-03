ТАСС: в Дагестане задержали мэра

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Силовики проводят оперативные действия в администрации Кизилюрта Фото:

В Дагестане задержали мэра города Кизилюрт и экс-главу минспорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан», — пишет агентство со ссылкой на собеседника в мэрии. Отмечается, что сейчас в администрации силовиками ведутся оперативные действия. Причин и других подробностей возможного задержания чиновника не приводится.

Информацию о задержании Магомедова подтвердил и источник РИА Новости. По данным агентства, расследование ведет центральный аппарат СК.

URA.RU направило запрос в администрацию Кизилюрта для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.

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В Дагестане задержали мэра города Кизилюрт и экс-главу минспорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан», — пишет агентство со ссылкой на собеседника в мэрии. Отмечается, что сейчас в администрации силовиками ведутся оперативные действия. Причин и других подробностей возможного задержания чиновника не приводится. Информацию о задержании Магомедова подтвердил и источник РИА Новости. По данным агентства, расследование ведет центральный аппарат СК. URA.RU направило запрос в администрацию Кизилюрта для уточнения информации. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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