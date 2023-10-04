Суд наказал пермяка за избиение отца и матери

Пермяк получил условный срок за избиение родителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Чердынского округа Пермского края избил отца и мать за то, что они просили его бросить пить и устроиться на работу. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, ударил несколько раз родную мать по лицу, в том числе в область левого глаза. Он же пнул правой ногой по ягодицам отцу, а затем нанес ему множественные удары», — указано в материалах, опубликованных на сайте Чердынского районного суда.

На суде агрессивный сын рассказал, как проживал с родителями, которые просили его прекратить злоупотреблять алкоголем и убеждали устроиться на работу. Злоумышленник отметил, что отец и мать провоцировали его своими оскорблениями. Он признал вину, но заявил, что не помнит подробностей избиения, поскольку был пьян. Мать на суде подчеркнула свое нежелание прощать сына за содеянное, так как ранее уже было примирение в суде, но он продолжал поднимать руку. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.

Ранее жителя Октябрьского городского округа Пермского края признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу. Он избил его стулом и другими подручными предметами.