Свердловский тренер, осужденный за педофилию, расплакался в СИЗО из-за писем

В Екатеринбурге осужденный за педофилию 85-летний тренер Николай Ражев расплакался в СИЗО, когда адвокат зачитал ему письма поддержки. По словам защитника, арестанты СИЗО и сотрудники учреждения отнеслись к дедушке-тренеру с уважением.
«В больничной палате, куда перевели Ражева, условия гораздо лучше, чем в камере (есть даже телевизор). Там же, в больнице, Юлия зачитала Николаю Александровичу слова поддержки от его воспитанников и их родителей. Он даже немного растрогался. А потом поблагодарил всех, кто его поддерживает, и произнес коронную фразу: «Всем привет! Всем здоровья!», — пишет УРАЛLIVE, ссылаясь на слова адвоката.
Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургского тренера Николая Ражева арестовали в феврале 2021 года. Якобы тренер трогал 11-летнюю девочку за интимные места. По мнению же воспитанников Ражева и их родителей, девочка просто отомстила тренеру за недопуск на тренировку. 2 октября 2023 года суд приговорил к 2 годам в колонии строго режима.
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