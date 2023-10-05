Свердловский тренер, осужденный за педофилию, расплакался в СИЗО из-за писем

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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Осужденный Николай Ражев расплакался, когда ему зачитала слова поддержки от воспитанников Фото:

В Екатеринбурге осужденный за педофилию 85-летний тренер Николай Ражев расплакался в СИЗО, когда адвокат зачитал ему письма поддержки. По словам защитника, арестанты СИЗО и сотрудники учреждения отнеслись к дедушке-тренеру с уважением.

«В больничной палате, куда перевели Ражева, условия гораздо лучше, чем в камере (есть даже телевизор). Там же, в больнице, Юлия зачитала Николаю Александровичу слова поддержки от его воспитанников и их родителей. Он даже немного растрогался. А потом поблагодарил всех, кто его поддерживает, и произнес коронную фразу: «Всем привет! Всем здоровья!», — пишет УРАЛLIVE, ссылаясь на слова адвоката.

Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургского тренера Николая Ражева арестовали в феврале 2021 года. Якобы тренер трогал 11-летнюю девочку за интимные места. По мнению же воспитанников Ражева и их родителей, девочка просто отомстила тренеру за недопуск на тренировку. 2 октября 2023 года суд приговорил к 2 годам в колонии строго режима.

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В Екатеринбурге осужденный за педофилию 85-летний тренер Николай Ражев расплакался в СИЗО, когда адвокат зачитал ему письма поддержки. По словам защитника, арестанты СИЗО и сотрудники учреждения отнеслись к дедушке-тренеру с уважением. «В больничной палате, куда перевели Ражева, условия гораздо лучше, чем в камере (есть даже телевизор). Там же, в больнице, Юлия зачитала Николаю Александровичу слова поддержки от его воспитанников и их родителей. Он даже немного растрогался. А потом поблагодарил всех, кто его поддерживает, и произнес коронную фразу: «Всем привет! Всем здоровья!», — пишет УРАЛLIVE, ссылаясь на слова адвоката. Ранее URA.RU писало о том, что екатеринбургского тренера Николая Ражева арестовали в феврале 2021 года. Якобы тренер трогал 11-летнюю девочку за интимные места. По мнению же воспитанников Ражева и их родителей, девочка просто отомстила тренеру за недопуск на тренировку. 2 октября 2023 года суд приговорил к 2 годам в колонии строго режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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