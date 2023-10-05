Пермяки остались в шоке от фееричной победы «Пармы»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре

Исход игры решился в самом конце Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на выезде в Краснодаре обыграл в овертайме хозяев площадки «Локомотив-Кубань». Счет — 87:85. В пермском клубе игру назвали «триллером», а победу «космической». Фанаты «Пармы» в комментариях в соцсетях поздравляют команду с победой, отмечая, что во время просмотра матча им пришлось изрядно понервничать.

«Вы, конечно, потрепали нервишки, теперь не уснуть», — пишет Дима Урушкин. София Трегубова соглашается: «Огонь! Матч на одном дыхании в конце!». «Ребят, это было шедеврально. Последний бросок — топ», — заключает Роман Рыков. Таких комментариев на странице «Пармы» в соцсети «ВКонтакте» за несколько часов после игры появилось десятки.

Главный тренер пермского клуба Евгений Пашутин назвал победу «знаковой»: «Это знаковая для нас победа. Скажу честно, что первой нашей целью было не дать им набрать 100 очков. Какие-то моменты нам удавались, какие-то нет. Но я рад, что нам удалось зайти в концовку. Концовка — дело такое, что тут уже кому улыбнется удача».

Следующая игра у «Пармы» состоится дома. 9 октября на матч приедут баскетболисты из Нижнего Новгорода.