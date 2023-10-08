08 октября 2023

Свердловчан, убивших друга из-за телефона, осудили

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, сотовый телефон, руки
Мужчины убили друга, у которого в кармане нашли телефон (архивное фото) Фото:

Сергея Ермохина и Алексея Ильиных, убивших друга из-за кражи телефона в Верхней Туре, отправили в колонию строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В феврале мужчины несколько дней выпивали в компании своего знакомого в Верхней Туре. 22 февраля Ермохин заметил, что потерял телефон. Позднее сотовый он нашел в кармане спящего друга. Тогда он вместе с Ильиных решил избить мужчину. Опасаясь, что потерпевший обратится в полицию, Ильиных решил убить его.

«Суд признал Ермохина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Ильиных осудили на 14 лет и два месяца с последующим ограничением свободы на полтора года», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Приговор в законную силу пока не вступил.

Ермохин в суде заявил, что о намерениях Ильиных не знал. Он раскаялся перед родственниками погибшего.

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Сергея Ермохина и Алексея Ильиных, убивших друга из-за кражи телефона в Верхней Туре, отправили в колонию строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В феврале мужчины несколько дней выпивали в компании своего знакомого в Верхней Туре. 22 февраля Ермохин заметил, что потерял телефон. Позднее сотовый он нашел в кармане спящего друга. Тогда он вместе с Ильиных решил избить мужчину. Опасаясь, что потерпевший обратится в полицию, Ильиных решил убить его. «Суд признал Ермохина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Ильиных осудили на 14 лет и два месяца с последующим ограничением свободы на полтора года», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Приговор в законную силу пока не вступил. Ермохин в суде заявил, что о намерениях Ильиных не знал. Он раскаялся перед родственниками погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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