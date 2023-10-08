Свердловчан, убивших друга из-за телефона, осудили

Сергея Ермохина и Алексея Ильиных, убивших друга из-за кражи телефона в Верхней Туре, отправили в колонию строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В феврале мужчины несколько дней выпивали в компании своего знакомого в Верхней Туре. 22 февраля Ермохин заметил, что потерял телефон. Позднее сотовый он нашел в кармане спящего друга. Тогда он вместе с Ильиных решил избить мужчину. Опасаясь, что потерпевший обратится в полицию, Ильиных решил убить его.
«Суд признал Ермохина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Ильиных осудили на 14 лет и два месяца с последующим ограничением свободы на полтора года», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Приговор в законную силу пока не вступил.
Ермохин в суде заявил, что о намерениях Ильиных не знал. Он раскаялся перед родственниками погибшего.
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