Свердловчан, убивших друга из-за телефона, осудили

09 октября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Мужчины убили друга, у которого в кармане нашли телефон (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сергея Ермохина и Алексея Ильиных, убивших друга из-за кражи телефона в Верхней Туре, отправили в колонию строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В феврале мужчины несколько дней выпивали в компании своего знакомого в Верхней Туре. 22 февраля Ермохин заметил, что потерял телефон. Позднее сотовый он нашел в кармане спящего друга. Тогда он вместе с Ильиных решил избить мужчину. Опасаясь, что потерпевший обратится в полицию, Ильиных решил убить его. «Суд признал Ермохина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Ильиных осудили на 14 лет и два месяца с последующим ограничением свободы на полтора года», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Приговор в законную силу пока не вступил. Ермохин в суде заявил, что о намерениях Ильиных не знал. Он раскаялся перед родственниками погибшего. Фото: telegram-канал «Свердловский областной суд» [https://t.me/ekboblsud]

Сергея Ермохина и Алексея Ильиных, убивших друга из-за кражи телефона в Верхней Туре, отправили в колонию строго режима. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В феврале мужчины несколько дней выпивали в компании своего знакомого в Верхней Туре. 22 февраля Ермохин заметил, что потерял телефон. Позднее сотовый он нашел в кармане спящего друга. Тогда он вместе с Ильиных решил избить мужчину. Опасаясь, что потерпевший обратится в полицию, Ильиных решил убить его. «Суд признал Ермохина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет и двух месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на полтора года. Ильиных осудили на 14 лет и два месяца с последующим ограничением свободы на полтора года», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Приговор в законную силу пока не вступил. Ермохин в суде заявил, что о намерениях Ильиных не знал. Он раскаялся перед родственниками погибшего.