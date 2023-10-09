В центре Екатеринбурга прошел град. Видео

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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
Екатеринбуржцы пожаловались на крупные снежные осадки Фото:

На улице Бориса Ельцина вечером 9 октября прошел дождь, переходящий в град. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«На улице резко пошел град. Осадки небольшие, но тяжелые», — поделился собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске днем 9 октября выпал первый снег. Синоптики обещали, что с 9 по 12 октября в Свердловской области пройдут снежные осадки.

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На улице Бориса Ельцина вечером 9 октября прошел дождь, переходящий в град. Об этом URA.RU сообщил читатель. «На улице резко пошел град. Осадки небольшие, но тяжелые», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске днем 9 октября выпал первый снег. Синоптики обещали, что с 9 по 12 октября в Свердловской области пройдут снежные осадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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