Екатеринбуржцы пожаловались на крупные снежные осадки
На улице Бориса Ельцина вечером 9 октября прошел дождь, переходящий в град. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«На улице резко пошел град. Осадки небольшие, но тяжелые», — поделился собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что в Первоуральске днем 9 октября выпал первый снег. Синоптики обещали, что с 9 по 12 октября в Свердловской области пройдут снежные осадки.
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