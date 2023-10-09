Мэрия города ХМАО массово набирает сотрудников в управление безопасности

10 октября 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Прием документов на конкурс начнется с 10 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Югорска (ХМАО) объявила конкурс на должность начальника управления общественной безопасности и спецмероприятий и его заместителя. Согласно данным на портале «Госслужба» городская мэрия также ищет специалистов различного уровня в вышеуказанный отдел. «Администрация Югорска проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности в управление общественной безопасности и специальных мероприятий. Требуется начальник управления, заместитель начальника, начальник отдела, ведущий специалист и специалист-эксперт. Заработная плата сотрудников варьируется от 56 870 до 177 750 рублей», — сообщается в объявлениях на портале. Прием документов будет проходить 10 по 30 октября. Начальник управления должен иметь стаж работы на государственной службе и соответствующий опыт не менее четырех лет, уровень образования — специалитет или магистратура. К его заместителю требование ограничивается двумя годами, а образование не ниже бакалавриата. К кандидатам на оставшиеся должности управления требования к опыту госслужбы и стажу не предъявляются, а претендовать могут как специалисты со средним профобразованием, так и бакалавры. Будущим чиновникам обещают пятидневную рабочую неделю и ненормированный рабочий день. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого месяца в ХМАО усилился дефицит кадров. В сравнении с прошлым годом кадровый голод увеличился в 1,3 раза. Больше всего страдает от дефицита персонала автомобильный бизнес и розничная торговля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Югорска (ХМАО) объявила конкурс на должность начальника управления общественной безопасности и спецмероприятий и его заместителя. Согласно данным на портале «Госслужба» городская мэрия также ищет специалистов различного уровня в вышеуказанный отдел. «Администрация Югорска проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности в управление общественной безопасности и специальных мероприятий. Требуется начальник управления, заместитель начальника, начальник отдела, ведущий специалист и специалист-эксперт. Заработная плата сотрудников варьируется от 56 870 до 177 750 рублей», — сообщается в объявлениях на портале. Прием документов будет проходить 10 по 30 октября. Начальник управления должен иметь стаж работы на государственной службе и соответствующий опыт не менее четырех лет, уровень образования — специалитет или магистратура. К его заместителю требование ограничивается двумя годами, а образование не ниже бакалавриата. К кандидатам на оставшиеся должности управления требования к опыту госслужбы и стажу не предъявляются, а претендовать могут как специалисты со средним профобразованием, так и бакалавры. Будущим чиновникам обещают пятидневную рабочую неделю и ненормированный рабочий день. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого месяца в ХМАО усилился дефицит кадров. В сравнении с прошлым годом кадровый голод увеличился в 1,3 раза. Больше всего страдает от дефицита персонала автомобильный бизнес и розничная торговля.