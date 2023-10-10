Израильский военный из Екатеринбурга пообещал сравнять сектор Газа с землей

Бывший уралец считает, что Израиль отомстит за свои потери и нанесет Газе решающий удар (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бывший екатеринбуржец, который служит в израильской армии, назвал два возможных варианта развития событий в вооруженном конфликте между Израилем и сектором Газа. Первый — «сравнять Газу с землей», второй — не предпринять никаких действий и получить беспорядки в Израиле. Мужчина, несколько лет назад уехавший из России, поделился с URA.RU своим мнением.

«Сейчас пакуют трупы наших в городках, где взяли пленных. В одном поселении вырезали всех, там 100 [человек] примерно было, в других почти столько же, плюс-минус. Вчера наконец-то добрались до того места, где рейв на природе был. Нашли 260 тел. Сейчас будут ровнять Газу с землей. Израиль из-за таких потерь принял решение раз и навсегда избавиться от ХАМАС (правящее в секторе Газа движение — прим. URA.RU)», — рассказал военный.

Он добавил, что подобный сценарий повлечет за собой разрыв дипломатических отношения со многими арабскими странами — например, Египтом и Саудовской Аравией. «Газе и всем, кто там останется, п… (конец — прим. URA.RU), и мы забираем последний кусок на нашей земле. Но при этом мы будем казаться настоящими фашистами в глазах арабского сообщества», — считает мужчина.

С меньшей долей вероятности он допускает второй вариант — что власти Израиля оставят Газу как есть. «Если действующая власть ничего не предпримет по отношению к Газе, народ [Израиля] их сотрет в порошок. Начнутся демонстрации, массовые беспорядки. Какой из этих вариантов лучше — большой вопрос», — признается военный.

Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября начали военные действия в Израиле. После этого Иерусалим официально объявил войну Палестине. Количество жертв военных столкновений с обеих сторон превысило тысячи человек. Все актуальные новости вооруженного конфликта — в отдельном сюжете URA.RU.