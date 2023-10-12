Военнослужащие ЦВО, заключившие первый контракт о прохождении военной службы, приступили к обучению на танках Т-90М «Прорыв». Занятия проходят на одном из полигонов, расположенных в тыловом районе зоны СВО.
«Под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий в зоне специальной военной операции, военнослужащие изучают основные узлы и агрегаты, вооружение, а также навесное оборудование Т-90М „Прорыв“. На танковой директрисе обучаемые выполняют упражнения стрельб из основного вооружения боевой машины: 125-мм гладкоствольной пушки, зенитного пулемета „Корд“ и спаренной установки ПКТ. Также военнослужащие изучают слабые места и уязвимые зоны западной техники, с которой им предстоит встретиться на поле боя», — говорится в сообщении официального telegram-канала Министерства обороны России.
Танк Т-90М — самая совершенная машина в семействе Т-90 и наиболее приспособлена к условиям современного боя. На Т-90М полностью заменена башня, что позволило в несколько раз улучшить защиту, увеличить внутренний забронированный объем, разместить вновь вводимое оборудование и сделать условия работы экипажа комфортнее. Благодаря современным средствам связи танки могут работать в единой системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск. На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л. с. производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак», обеспечивающий танку высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и большой запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах.
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