12 октября 2023

Терапевт из Перми стал победителем на чемпионате мира по каратэ

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Соревнования по каратэ. Архив. Челябинск, девушки, каратэ
Чемпионат по каратэ проходил в Республике Маврикий Фото:

Участковый терапевт из поликлиники №5 в Перми Даниил Субботин взял «золото» и «серебро» на чемпионате мира по каратэ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Соревнования прошли в Республике Маврикий. В чемпионате мира по сетокан каратэ приняли участие спортсмены из Германии, Чехии, Австралии, стран Африки и других государств — всего более 20 стран мира. Золотую и серебряную медали получил пермяк Даниил Субботин», — рассказали в министерстве.

Субботин включен в состав Сборной России по каратэ. Впервые он взял «золото» на чемпионате мира в Италии в 2017 году.

Медали пермского терапевта-каратиста Даниила Субботина
Медали пермского терапевта-каратиста Даниила Субботина

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Участковый терапевт из поликлиники №5 в Перми Даниил Субботин взял «золото» и «серебро» на чемпионате мира по каратэ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Соревнования прошли в Республике Маврикий. В чемпионате мира по сетокан каратэ приняли участие спортсмены из Германии, Чехии, Австралии, стран Африки и других государств — всего более 20 стран мира. Золотую и серебряную медали получил пермяк Даниил Субботин», — рассказали в министерстве. Субботин включен в состав Сборной России по каратэ. Впервые он взял «золото» на чемпионате мира в Италии в 2017 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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