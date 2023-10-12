Терапевт из Перми стал победителем на чемпионате мира по каратэ

Чемпионат по каратэ проходил в Республике Маврикий
Участковый терапевт из поликлиники №5 в Перми Даниил Субботин взял «золото» и «серебро» на чемпионате мира по каратэ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Соревнования прошли в Республике Маврикий. В чемпионате мира по сетокан каратэ приняли участие спортсмены из Германии, Чехии, Австралии, стран Африки и других государств — всего более 20 стран мира. Золотую и серебряную медали получил пермяк Даниил Субботин», — рассказали в министерстве.
Субботин включен в состав Сборной России по каратэ. Впервые он взял «золото» на чемпионате мира в Италии в 2017 году.
Медали пермского терапевта-каратиста Даниила Субботина
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