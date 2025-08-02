В ночь на 2 августа более чем на пять часов движение по Крымскому мосту было полностью перекрыто, что привело к образованию пробок с обеих сторон. Участники пробки столкнулись с отключением мобильного интернета. Водители сообщают об ожидании до четырех часов и 14-километровых заторах. Подробности — в материале URA.RU.
Ночное перекрытие движения
В ночь с 1 на 2 августа движение по Крымскому мосту было полностью остановлено на протяжении более пяти часов — с 23:50 до 5:04 по московскому времени. Такие экстренные меры были приняты в связи с усилением мер безопасности.
Возобновление движения
После открытия моста в 5:04 утра начался постепенный пропуск транспортных средств. По сообщениям очевидцев, процедура досмотра проходит достаточно оперативно, занимая в среднем около одного часа на машину. Однако образовавшиеся за время простоя очереди приводят к значительным задержкам.
Масштабные пробки с обеих сторон
К шести часам утра со стороны Таманского полуострова в очереди на досмотр скопилось около 1.5 тысячи автомобилей, время ожидания составляло примерно четыре часа. Через час, к семи утра, количество ожидающих машин с этой стороны увеличилось до 1789. Со стороны Керчи ситуация была немногим лучше — 1100 машин в шестом часу и 1195 к семи утра с ожиданием более трех часов. Общее количество транспортных средств в очередях с двух сторон моста оценивалось в 2,6-3 тысячи единиц.
Проблемы со связью
В течение всего периода перекрытия моста жители Крыма, особенно на участке от Симферополя до Керчи, столкнулись с полным отсутствием мобильного интернета. Связь восстановилась только после возобновления движения по мосту.
Комментарии участников событий
Очевидцы сообщают о сложной ситуации на подъездах к мосту. Некоторые водители, вставшие в пробку еще в пять утра, к 6:47 смогли проехать лишь около трех километров. Те, кто двигался из Керчи, отмечают, что, несмотря на быстроту досмотра, общее время ожидания составило до четырех часов. Особенно тяжелая ситуация сложилась на подъезде со стороны Керчи, где образовалась 14-километровая пробка.
Текущая обстановка
Хотя движение по мосту восстановлено, значительные пробки сохраняются. Водителям рекомендуется запастись терпением — несмотря на оперативность досмотровых процедур, большие скопления транспортных средств продолжают создавать задержки.
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