Болельщики желают выздоровления Кириллу Кочетову (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанаты пермской команды «Амкар» во время матча с курским «Авангардом» развернули баннер в поддержку футболиста Кирилла Кочетова, который находится в тяжелом состоянии после ДТП. Они также выразили скорбь по поводу гибели в аварии футболиста Евгения Ситникова.

«Женя Ситников, скорбим… Кочет, держись! Мы с тобой», — гласит надпись на баннере. Его фото опубликовали на странице ФК «Амкар» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобильная авария, в которой погиб Евгений Ситников и серьезно пострадал игрок клуба Кирилл Кочетов, произошла поздно вечером 11 октября. Водитель — футболист Денис Федорочев — выехал на встречную полосу движения. Он серьезных травм не получил. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело.