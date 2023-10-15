15 октября 2023

Фанаты пермского «Амкара» поддержали пострадавшего в ДТП футболиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, фк амкар, болельщики
Болельщики желают выздоровления Кириллу Кочетову (архивное фото) Фото:

Фанаты пермской команды «Амкар» во время матча с курским «Авангардом» развернули баннер в поддержку футболиста Кирилла Кочетова, который находится в тяжелом состоянии после ДТП. Они также выразили скорбь по поводу гибели в аварии футболиста Евгения Ситникова.

«Женя Ситников, скорбим… Кочет, держись! Мы с тобой», — гласит надпись на баннере. Его фото опубликовали на странице ФК «Амкар» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобильная авария, в которой погиб Евгений Ситников и серьезно пострадал игрок клуба Кирилл Кочетов, произошла поздно вечером 11 октября. Водитель — футболист Денис Федорочев — выехал на встречную полосу движения. Он серьезных травм не получил. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело.

Баннер развернули на игре с «Авангардом» 14 октября
Баннер развернули на игре с «Авангардом» 14 октября

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Фанаты пермской команды «Амкар» во время матча с курским «Авангардом» развернули баннер в поддержку футболиста Кирилла Кочетова, который находится в тяжелом состоянии после ДТП. Они также выразили скорбь по поводу гибели в аварии футболиста Евгения Ситникова. «Женя Ситников, скорбим… Кочет, держись! Мы с тобой», — гласит надпись на баннере. Его фото опубликовали на странице ФК «Амкар» в соцсети «ВКонтакте». Автомобильная авария, в которой погиб Евгений Ситников и серьезно пострадал игрок клуба Кирилл Кочетов, произошла поздно вечером 11 октября. Водитель — футболист Денис Федорочев — выехал на встречную полосу движения. Он серьезных травм не получил. Полиция возбудила в его отношении уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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