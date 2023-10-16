В Челябинской области снизился средний балл сдающих ЕГЭ

17 октября 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Первый вице-губернатор Ирина Гехт анонсировала меры поддержки педагогов региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области у выпускников школ снизился средний балл по ЕГЭ. Об этом в своем telegram-канале 17 октября сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «Средний тестовый балл участников всех категорий в последние три года по ряду предметов снижается. Небольшой рост есть по литературе, биологии, химии. Но в целом мы наблюдаем ту же ситуацию, которая складывается в других регионах России», — сообщила Гехт. По русскому языку в 2021 году средний балл составил 71,22, в 2022 году — 68,82, в 2023 году — 68,4. По математике (базовый уровень) в 2022 году средний балл был 4,28, в 2023 году — 4,21. По обществознанию в 2021 году средний балл составил 56,78, в 2022 году — 58,31, в 2023 году — 55,79. По физике в 2021 году средний балл был 52,8, в 2022 году — 54,87, в 2023 году — 53,26. Первый вице-губернатор уточнила, что вопросы есть к качеству подготовки не только учеников, но и педагогов. Ирина Гехт подчеркнула, что власти будут искать дополнительные меры, чтобы удерживать в регионе талантливых преподавателей.

В Челябинской области у выпускников школ снизился средний балл по ЕГЭ. Об этом в своем telegram-канале 17 октября сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. «Средний тестовый балл участников всех категорий в последние три года по ряду предметов снижается. Небольшой рост есть по литературе, биологии, химии. Но в целом мы наблюдаем ту же ситуацию, которая складывается в других регионах России», — сообщила Гехт. По русскому языку в 2021 году средний балл составил 71,22, в 2022 году — 68,82, в 2023 году — 68,4. По математике (базовый уровень) в 2022 году средний балл был 4,28, в 2023 году — 4,21. По обществознанию в 2021 году средний балл составил 56,78, в 2022 году — 58,31, в 2023 году — 55,79. По физике в 2021 году средний балл был 52,8, в 2022 году — 54,87, в 2023 году — 53,26. Первый вице-губернатор уточнила, что вопросы есть к качеству подготовки не только учеников, но и педагогов. Ирина Гехт подчеркнула, что власти будут искать дополнительные меры, чтобы удерживать в регионе талантливых преподавателей.