Житель ХМАО написал президенту жалобу на telegram-канал «5-й этаж» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель ХМАО написал президенту РФ Владимиру Путину жалобу на telegram-канал «5-й этаж», который считается неофициальным аккаунтом югорских властей для публикации сведений, относящихся к категории «Для служебного пользования». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Путину пожаловались на неофициальный telegram-канал властей ХМАО „5-й этаж“. Поводом стали выборы мэра Мегиона. Заявителя возмутило, что еще до регистрации кандидатов на конкурс по замещению главы города канал опубликовал информацию о согласовании вице-мэра Алексея Петриченко окружным внутриполом. Копии документа направлены главе СК Александру Бастрыкину, губернатору ХМАО Наталье Комаровой, окружным силовикам и омбудсмену», — поделился информатор.

В редакции URA.RU находится копия заявления, которая подтверждает информацию источника. «Указанное сообщение фактически ограничивает право депутатов мегионской городской думы и конкурсной комиссии на законный выбор кандидата и предрешает это решение. Считаем необходимым установить владельцев данного telegram-канала и законность организации такого влияния на выборный процесс», — указано в жалобе.

Корреспондент связался с заявителем по электронной почте, указанной в письме. Он подтвердил, что направлял копию документа всем указанным должностным лицам. «Все заявления зарегистрированы», — уточнил югорчанин.

В правоохранительные органы направлены запросы о том, была ли ими получена данная жалоба, и планируется ли предпринимать какие-либо процессуальные действия. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО согласовали вице-мэра Мегиона Петриченко на пост главы города. Информацию опубликовал «5-й этаж».