Экс-премьер Украины забил панику из-за безответственности Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме

Николай Азаров заявил, что Киев заготовил в 3-4 раза меньше угля, чем требуется Фото: Владимир Андреев

Украинские власти заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для отопительного сезона. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, украинцам не хватит электроэнергии предстоящей зимой.

«Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», — написал Азаров в Telegram .

Он отметил, что прикрываться ударами по объектам инфраструктуры бессмысленно, так как проблема заключается в отсутствии обязательных плановых работ по заготовке угля и критическом состоянии энергетической системы. По мнению Азарова, она не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла даже то «небольшое население, которое осталось сейчас на Украине после всех миграций и перемещений».