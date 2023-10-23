Экс-премьер Украины забил панику из-за безответственности Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Киев абсолютно не готов к зиме
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8 съезд СР. Москва, азаров николай, съезд
Николай Азаров заявил, что Киев заготовил в 3-4 раза меньше угля, чем требуется Фото:

Украинские власти заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для отопительного сезона. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, украинцам не хватит электроэнергии предстоящей зимой.

«Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», — написал Азаров в Telegram.

Он отметил, что прикрываться ударами по объектам инфраструктуры бессмысленно, так как проблема заключается в отсутствии обязательных плановых работ по заготовке угля и критическом состоянии энергетической системы. По мнению Азарова, она не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла даже то «небольшое население, которое осталось сейчас на Украине после всех миграций и перемещений».

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Украинские власти заготовили в три-четыре раза меньше угля, чем необходимо для отопительного сезона. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, украинцам не хватит электроэнергии предстоящей зимой. «Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», — написал Азаров в Telegram. Он отметил, что прикрываться ударами по объектам инфраструктуры бессмысленно, так как проблема заключается в отсутствии обязательных плановых работ по заготовке угля и критическом состоянии энергетической системы. По мнению Азарова, она не сможет обеспечить необходимым количеством электроэнергии и тепла даже то «небольшое население, которое осталось сейчас на Украине после всех миграций и перемещений».
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