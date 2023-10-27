Байден объяснил, зачем приказал ударить по Сирии

Удары США по Сирии нужны были для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН. Об этом заявил президент штатов Джо Байден.
«Соединенные Штаты предприняли необходимое действие в соответствии с международным правом и правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера, передает РИА Новости. По его словам, атаки были совершены в целях защиты американцев как в США, так и за их пределами. Он также отметил, что страна готова к дальнейшим действиям и ответам на угрозы.
Ранее сообщалось, что Байден поручил нанести удары по иранским объектам в Сирии. Вооруженные силы США нанесли удары самообороны по двум объектам на востоке страны, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «высокоточными ударами в целях самообороны», направленными исключительно на защиту и обеспечение безопасности личного состава США, написал RT.
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