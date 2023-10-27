Байден объяснил, зачем приказал ударить по Сирии

Байден: удары США по Сирии соответствовали уставу ООН

28 октября 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Удалы по сирию соответствовали уставу ОНН, заявил Джо Байден Фото: Official White House / Cameron Smith Удары США по Сирии нужны были для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН. Об этом заявил президент штатов Джо Байден. «Соединенные Штаты предприняли необходимое действие в соответствии с международным правом и правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера, передает РИА Новости. По его словам, атаки были совершены в целях защиты американцев как в США, так и за их пределами. Он также отметил, что страна готова к дальнейшим действиям и ответам на угрозы. Ранее сообщалось, что Байден поручил нанести удары по иранским объектам в Сирии. Вооруженные силы США нанесли удары самообороны по двум объектам на востоке страны, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «высокоточными ударами в целях самообороны», направленными исключительно на защиту и обеспечение безопасности личного состава США, написал RT.

Удары США по Сирии нужны были для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН. Об этом заявил президент штатов Джо Байден. «Соединенные Штаты предприняли необходимое действие в соответствии с международным правом и правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера, передает РИА Новости. По его словам, атаки были совершены в целях защиты американцев как в США, так и за их пределами. Он также отметил, что страна готова к дальнейшим действиям и ответам на угрозы. Ранее сообщалось, что Байден поручил нанести удары по иранским объектам в Сирии. Вооруженные силы США нанесли удары самообороны по двум объектам на востоке страны, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «высокоточными ударами в целях самообороны», направленными исключительно на защиту и обеспечение безопасности личного состава США, написал RT.