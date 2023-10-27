27 октября 2023

Байден объяснил, зачем приказал ударить по Сирии

Байден: удары США по Сирии соответствовали уставу ООН
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Удалы по сирию соответствовали уставу ОНН, заявил Джо Байден Фото:

Удары США по Сирии нужны были для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН. Об этом заявил президент штатов Джо Байден.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое действие в соответствии с международным правом и правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера, передает РИА Новости. По его словам, атаки были совершены в целях защиты американцев как в США, так и за их пределами. Он также отметил, что страна готова к дальнейшим действиям и ответам на угрозы.

Ранее сообщалось, что Байден поручил нанести удары по иранским объектам в Сирии. Вооруженные силы США нанесли удары самообороны по двум объектам на востоке страны, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «высокоточными ударами в целях самообороны», направленными исключительно на защиту и обеспечение безопасности личного состава США, написал RT.

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Удары США по Сирии нужны были для защиты американцев и соответствовали положению устава ООН. Об этом заявил президент штатов Джо Байден. «Соединенные Штаты предприняли необходимое действие в соответствии с международным правом и правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — сказано в заявлении американского лидера, передает РИА Новости. По его словам, атаки были совершены в целях защиты американцев как в США, так и за их пределами. Он также отметил, что страна готова к дальнейшим действиям и ответам на угрозы. Ранее сообщалось, что Байден поручил нанести удары по иранским объектам в Сирии. Вооруженные силы США нанесли удары самообороны по двум объектам на востоке страны, используемым иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал произошедшее «высокоточными ударами в целях самообороны», направленными исключительно на защиту и обеспечение безопасности личного состава США, написал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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