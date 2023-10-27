Сургутянин заново отстроил модель города в Minecraft, разрушенную хакерами. Фото

28 октября 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Сургутянин заново построил виртуальную модель Сургута, которую разрушили хакеры Фото: Анна Майорова © URA.RU (фото из архива) Житель Сургута Сергей Вечный заново построил в компьютерной игре Minecraft виртуальную модель Сургута, которую ранее разрушили хакеры. Югорчанин рассказал URA.RU, что ему удалось восстановить разрушенные цифровые постройки за месяц. «На восстановление разрушенных построек ушло около месяца. За это время удалось полностью восстановить центральный район Сургута. Торговый центр „Аура“ готов примерно на 20%. После того как изучу внутреннее расположение магазинов в центре, доведу дело до конца», — рассказал автор проекта корреспонденту агентства. Также он создал отдельную карту Сургута для игр на сервере. На ней размещены цифровые постройки городского кинотеатра, колеса обозрения, храма, торговых центов и жилых домов.



Ранее URA.RU рассказывало, что хакеры разрушили виртуальную модель Сургута, которую авторы строили четыре года. В результате хакерской атаки была уничтожена половина цифровых построек в игре Minecraft. Сургутянин Сергей Вечный заново построил виртуальную модель Сургута в компьютерной игре Minecraft, которую разрушили хакеры Фото предоставлено URA.RU Сергеем Вечным

Житель Сургута Сергей Вечный заново построил в компьютерной игре Minecraft виртуальную модель Сургута, которую ранее разрушили хакеры. Югорчанин рассказал URA.RU, что ему удалось восстановить разрушенные цифровые постройки за месяц. «На восстановление разрушенных построек ушло около месяца. За это время удалось полностью восстановить центральный район Сургута. Торговый центр „Аура“ готов примерно на 20%. После того как изучу внутреннее расположение магазинов в центре, доведу дело до конца», — рассказал автор проекта корреспонденту агентства. Также он создал отдельную карту Сургута для игр на сервере. На ней размещены цифровые постройки городского кинотеатра, колеса обозрения, храма, торговых центов и жилых домов. Ранее URA.RU рассказывало, что хакеры разрушили виртуальную модель Сургута, которую авторы строили четыре года. В результате хакерской атаки была уничтожена половина цифровых построек в игре Minecraft.