Хакеры разрушили виртуальную модель Сургута, которую строили 4 года. Фото

Житель ХМАО заявил, что хакеры разрушили его модель Сургута в Minecraft

19 сентября 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Хакеры уничтожили половину построек виртуального Сургута в игре Minecraft Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Сургута Сергей Вечный заявил, что хакеры взломали его сервер с виртуальной моделью города в компьютерной игре Minecraft. Югорчанин рассказал URA.RU, что половина цифровых построек, которые он создавал в течение четырех лет, из-за этого оказались уничтожены. «Кто-то узнал данные сервера, на котором я строил Сургут в игре, и сломал 50% построек. Раньше уже были люди, которые утверждали, что я, якобы, украл их идею построить Сургут в Minecraft. Я лишь хотел реализовать мечту подростков, которые играют в компьютерные игры и хотят посмотреть на свой виртуальный город. Поэтому предполагаю, что это сделал кто-то из обидчиков мне в отместку», — рассказал автор проекта корреспонденту агентства. Он также добавил, что за четыре года успел создать в игре центральный район Сургута и различные торговые центры. Сейчас автор проекта думает над тем, как возродить его. При этом в правоохранительные органы югорчанин обращаться не стал, считая, что это не вернет ему разрушенные постройки. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителя ЯНАО хакеры украли миллионы рублей с помощью его телефона. Житель Нового Уренгоя потерял более трех с половиной миллионов рублей, установив на телефон приложение для удаленного доступа. Хакеры разрушили виртуальную модель Сургута в компьютерной игре Minecraft Фото: Сергей Вечный

Житель Сургута Сергей Вечный заявил, что хакеры взломали его сервер с виртуальной моделью города в компьютерной игре Minecraft. Югорчанин рассказал URA.RU, что половина цифровых построек, которые он создавал в течение четырех лет, из-за этого оказались уничтожены. «Кто-то узнал данные сервера, на котором я строил Сургут в игре, и сломал 50% построек. Раньше уже были люди, которые утверждали, что я, якобы, украл их идею построить Сургут в Minecraft. Я лишь хотел реализовать мечту подростков, которые играют в компьютерные игры и хотят посмотреть на свой виртуальный город. Поэтому предполагаю, что это сделал кто-то из обидчиков мне в отместку», — рассказал автор проекта корреспонденту агентства. Он также добавил, что за четыре года успел создать в игре центральный район Сургута и различные торговые центры. Сейчас автор проекта думает над тем, как возродить его. При этом в правоохранительные органы югорчанин обращаться не стал, считая, что это не вернет ему разрушенные постройки. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителя ЯНАО хакеры украли миллионы рублей с помощью его телефона. Житель Нового Уренгоя потерял более трех с половиной миллионов рублей, установив на телефон приложение для удаленного доступа.