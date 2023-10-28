28 октября 2023
27 октября 2023

Автомеханик из Челябинска выиграл полтора миллиона рублей в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Водитель из Челябинска оказался удачливым игроком Фото:

Уроженец Челябинска, автомеханик и водитель Александр Кутергин выиграл полтора миллиона рублей в моментальной лотерее. Об этос сообщили в пресс-службе компании «Столото»

«В тот день был выходной, и мы с супругой купили несколько билетов. Дал его жене и попросил стереть защитный слой. Этот билет и превратил нас в миллионеров, мы прыгали от счастья», — рассказал победитель.

По словам Кутергина, вместе с супругой он переехал в Санкт-Петербург пару лет назад. Сначала он подумал, что выиграл 150 тысяч рублей. Но потом понял, что сумма намного больше. Часть выигранных денег семья отдаст на погашение кредитов, а оставшиеся средства мужчина вложит в открытие собственного бизнеса.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженец Челябинска, автомеханик и водитель Александр Кутергин выиграл полтора миллиона рублей в моментальной лотерее. Об этос сообщили в пресс-службе компании «Столото» «В тот день был выходной, и мы с супругой купили несколько билетов. Дал его жене и попросил стереть защитный слой. Этот билет и превратил нас в миллионеров, мы прыгали от счастья», — рассказал победитель. По словам Кутергина, вместе с супругой он переехал в Санкт-Петербург пару лет назад. Сначала он подумал, что выиграл 150 тысяч рублей. Но потом понял, что сумма намного больше. Часть выигранных денег семья отдаст на погашение кредитов, а оставшиеся средства мужчина вложит в открытие собственного бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...