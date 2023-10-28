Автомеханик из Челябинска выиграл полтора миллиона рублей в лотерее

29 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Водитель из Челябинска оказался удачливым игроком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уроженец Челябинска, автомеханик и водитель Александр Кутергин выиграл полтора миллиона рублей в моментальной лотерее. Об этос сообщили в пресс-службе компании «Столото» «В тот день был выходной, и мы с супругой купили несколько билетов. Дал его жене и попросил стереть защитный слой. Этот билет и превратил нас в миллионеров, мы прыгали от счастья», — рассказал победитель. По словам Кутергина, вместе с супругой он переехал в Санкт-Петербург пару лет назад. Сначала он подумал, что выиграл 150 тысяч рублей. Но потом понял, что сумма намного больше. Часть выигранных денег семья отдаст на погашение кредитов, а оставшиеся средства мужчина вложит в открытие собственного бизнеса.

Уроженец Челябинска, автомеханик и водитель Александр Кутергин выиграл полтора миллиона рублей в моментальной лотерее. Об этос сообщили в пресс-службе компании «Столото» «В тот день был выходной, и мы с супругой купили несколько билетов. Дал его жене и попросил стереть защитный слой. Этот билет и превратил нас в миллионеров, мы прыгали от счастья», — рассказал победитель. По словам Кутергина, вместе с супругой он переехал в Санкт-Петербург пару лет назад. Сначала он подумал, что выиграл 150 тысяч рублей. Но потом понял, что сумма намного больше. Часть выигранных денег семья отдаст на погашение кредитов, а оставшиеся средства мужчина вложит в открытие собственного бизнеса.