29 октября 2023

Прокуратура заинтересовалась вопросом уборки снега в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура выдала предостережение главам районов Екатеринбурга из-за снега Фото:

Свердловская прокуратура объявила предостережение главам районов Екатеринбурга из-за уборки снега с дорог и тротуаров. Надзорное ведомство не обошло вниманием и начальников местных дорожно-эксплуатационных участков.

«Прокуратура организовала комплекс проверок, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода. По их результатам будет дана оценка качеству проведения сезонных работ по уборке Екатеринбурга от снега», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Снегопады начались в Свердловской области 29 октября и шли всю ночь. В Екатеринбурге и области выпало до 30% месячной нормы осадков. Из-за этого на региональных дорогах произошли десятки ДТП.

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Свердловская прокуратура объявила предостережение главам районов Екатеринбурга из-за уборки снега с дорог и тротуаров. Надзорное ведомство не обошло вниманием и начальников местных дорожно-эксплуатационных участков. «Прокуратура организовала комплекс проверок, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода. По их результатам будет дана оценка качеству проведения сезонных работ по уборке Екатеринбурга от снега», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры. Снегопады начались в Свердловской области 29 октября и шли всю ночь. В Екатеринбурге и области выпало до 30% месячной нормы осадков. Из-за этого на региональных дорогах произошли десятки ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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