Прокуратура заинтересовалась вопросом уборки снега в Екатеринбурге

Прокуратура выдала предостережение главам районов Екатеринбурга из-за снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская прокуратура объявила предостережение главам районов Екатеринбурга из-за уборки снега с дорог и тротуаров. Надзорное ведомство не обошло вниманием и начальников местных дорожно-эксплуатационных участков.

«Прокуратура организовала комплекс проверок, которые будут проводиться на системной основе в течение всего зимнего периода. По их результатам будет дана оценка качеству проведения сезонных работ по уборке Екатеринбурга от снега», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Снегопады начались в Свердловской области 29 октября и шли всю ночь. В Екатеринбурге и области выпало до 30% месячной нормы осадков. Из-за этого на региональных дорогах произошли десятки ДТП.