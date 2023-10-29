29 октября 2023
28 октября 2023

В Сургуте подростки устроили потасовку на вечеринке в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Подростки устроили потасовку с косплеерами на карнавале в Сургуте Фото:

В Сургуте подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала, который проходил в торговом центре «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МВД.

«Заявление поступило от организатора мероприятия о том, что произошла потасовка между подростками. В настоящее время личности всех подростков установлены. Проводится разбирательство, еще не все опрошены», — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, группа подростков не устраивала драку. «Никого не били. Один из подростков распылял во всех антисептик. По предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено. Законный представитель девочки, которой попал в лицо антисептик, пока ни к кому претензий не имеет», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили драку в торговом центре «Росич». Полиция не успела задержать участников драки.

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В Сургуте подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала, который проходил в торговом центре «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МВД. «Заявление поступило от организатора мероприятия о том, что произошла потасовка между подростками. В настоящее время личности всех подростков установлены. Проводится разбирательство, еще не все опрошены», — сообщили в пресс-службе. По информации ведомства, группа подростков не устраивала драку. «Никого не били. Один из подростков распылял во всех антисептик. По предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено. Законный представитель девочки, которой попал в лицо антисептик, пока ни к кому претензий не имеет», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили драку в торговом центре «Росич». Полиция не успела задержать участников драки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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