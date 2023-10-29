В Сургуте подростки устроили потасовку на вечеринке в торговом центре

30 октября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Подростки устроили потасовку с косплеерами на карнавале в Сургуте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU (фото из архива) В Сургуте подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала, который проходил в торговом центре «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МВД.



«Заявление поступило от организатора мероприятия о том, что произошла потасовка между подростками. В настоящее время личности всех подростков установлены. Проводится разбирательство, еще не все опрошены», — сообщили в пресс-службе.



По информации ведомства, группа подростков не устраивала драку. «Никого не били. Один из подростков распылял во всех антисептик. По предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено. Законный представитель девочки, которой попал в лицо антисептик, пока ни к кому претензий не имеет», — добавили в пресс-службе.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили драку в торговом центре «Росич». Полиция не успела задержать участников драки.

В Сургуте подростки устроили потасовку с косплеерами во время праздничного карнавала, который проходил в торговом центре «Сити Молл». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного Управления МВД. «Заявление поступило от организатора мероприятия о том, что произошла потасовка между подростками. В настоящее время личности всех подростков установлены. Проводится разбирательство, еще не все опрошены», — сообщили в пресс-службе. По информации ведомства, группа подростков не устраивала драку. «Никого не били. Один из подростков распылял во всех антисептик. По предварительной информации, вреда здоровью никому не причинено. Законный представитель девочки, которой попал в лицо антисептик, пока ни к кому претензий не имеет», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте подростки устроили драку в торговом центре «Росич». Полиция не успела задержать участников драки.