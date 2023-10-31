Юбилей Миасса — третьего по величине города Челябинской области — будут праздновать две недели. Об этом 1 ноября сообщил в своем telegram-канале мэр города Егор Ковальчук.
«Миассу 250 лет! Хочу вас познакомить с праздничными мероприятиями, которые пройдут с 4 по 18 ноября. Это различные концерты и спортивные мероприятия, фестивали, выставки и мастер-классы. Завершатся мероприятия праздничным фейерверком», — сообщил Ковальчук.
Мэр анонсировал презентацию фильма и книги о Миассе. Также Ковальчук пригласил жителей и гостей города на праздник, пообещав массу интересного. Программа праздника может быть скорректирована в зависимости от погодных условий.
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