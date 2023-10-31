Юбилей Миасса будут праздновать две недели и завершат фейерверком. Программа 01 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 + Глава Миасса Егор Ковальчук миасцам фейерверк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юбилей Миасса — третьего по величине города Челябинской области — будут праздновать две недели. Об этом 1 ноября сообщил в своем telegram-канале мэр города Егор Ковальчук. «Миассу 250 лет! Хочу вас познакомить с праздничными мероприятиями, которые пройдут с 4 по 18 ноября. Это различные концерты и спортивные мероприятия, фестивали, выставки и мастер-классы. Завершатся мероприятия праздничным фейерверком», — сообщил Ковальчук. Мэр анонсировал презентацию фильма и книги о Миассе. Также Ковальчук пригласил жителей и гостей города на праздник, пообещав массу интересного. Программа праздника может быть скорректирована в зависимости от погодных условий. Праздничные мероприятия продлятся с 4 по 18 ноября Фото: telegram-канал Егора Ковальчука https://t.me/miass_glava Юбилей Миасса — третьего по величине города Челябинской области — будут праздновать две недели. Об этом 1 ноября сообщил в своем telegram-канале мэр города Егор Ковальчук. «Миассу 250 лет! Хочу вас познакомить с праздничными мероприятиями, которые пройдут с 4 по 18 ноября. Это различные концерты и спортивные мероприятия, фестивали, выставки и мастер-классы. Завершатся мероприятия праздничным фейерверком», — сообщил Ковальчук. Мэр анонсировал презентацию фильма и книги о Миассе. Также Ковальчук пригласил жителей и гостей города на праздник, пообещав массу интересного. Программа праздника может быть скорректирована в зависимости от погодных условий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям