Путин взялся за блокировку сайтов, которые поддерживают ВСУ 02 ноября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов в поддержку ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые поддерживают ВСУ и призывают к сбору средств для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Подписан закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ», — говорится в тексте документа. Отмечается, что новые нормы предусматривают возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о финансировании противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий и контртеррористических операций. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые поддерживают ВСУ и призывают к сбору средств для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Подписан закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ», — говорится в тексте документа. Отмечается, что новые нормы предусматривают возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о финансировании противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий и контртеррористических операций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям