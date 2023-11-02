Путин взялся за блокировку сайтов, которые поддерживают ВСУ

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов в поддержку ВСУ Фото:
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Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые поддерживают ВСУ и призывают к сбору средств для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Подписан закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ», — говорится в тексте документа. Отмечается, что новые нормы предусматривают возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о финансировании противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий и контртеррористических операций.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые поддерживают ВСУ и призывают к сбору средств для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Подписан закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ», — говорится в тексте документа. Отмечается, что новые нормы предусматривают возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о финансировании противников России в условиях вооруженного конфликта, военных действий и контртеррористических операций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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