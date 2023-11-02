Путин взялся за блокировку сайтов, которые поддерживают ВСУ

Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов в поддержку ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые поддерживают ВСУ и призывают к сбору средств для них. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Подписан закон о блокировке сайтов с призывами к сбору средств для ВСУ», —
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