В соцсетях расходится фальшивое видео о поддержке крымчанами ВСУ

Украинские telegram-каналы публикуют фейковые видео, где крымчане якобы поддерживают ВСУ

13 июня 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

В соцсетях расходится фейк о поддержке ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Проукраинские telegram-каналы распространяют видео в поддержку ВСУ, утверждая, что оно якобы было записано в Крыму. На самом деле ролик был снят в Турции. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. На видео из социальной сети TikTok люди выкрикивают украинское патриотическое приветствие. На самом ролике присутствует надпись, намекающая на то, что поддерживают украинскую армию жители Крыма. «Народ ждет ВСУ», — написано в посте под видео. На самом деле ролик был снят на турецком курорте Бельдиби. Фотографию этого места удалось найти в обзоре одной из гостиниц на сайте проекта, размещающего рейтинги разных отелей мира. Поэтому утверждать, что люди на видео именно крымчане, нельзя, это вполне могут быть украинские туристы. Ранее стало известно, что украинские telegram-каналы публикуют информацию о якобы произошедшей в Мариуполе в 2022 году эпидемии холеры, однако это тоже оказалось фейком. Автор ролика утверждает, что это виды Крыма… Скрин из видео, опубликованного в telegram-канале «Труха Крим» …, но на самом деле это турецкий курорт Бельдиби. Фото с сайта TopHotels

Проукраинские telegram-каналы распространяют видео в поддержку ВСУ, утверждая, что оно якобы было записано в Крыму. На самом деле ролик был снят в Турции. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. На видео из социальной сети TikTok люди выкрикивают украинское патриотическое приветствие. На самом ролике присутствует надпись, намекающая на то, что поддерживают украинскую армию жители Крыма. «Народ ждет ВСУ», — написано в посте под видео. На самом деле ролик был снят на турецком курорте Бельдиби. Фотографию этого места удалось найти в обзоре одной из гостиниц на сайте проекта, размещающего рейтинги разных отелей мира. Поэтому утверждать, что люди на видео именно крымчане, нельзя, это вполне могут быть украинские туристы. Ранее стало известно, что украинские telegram-каналы публикуют информацию о якобы произошедшей в Мариуполе в 2022 году эпидемии холеры, однако это тоже оказалось фейком.