На создателя «Масяни» завели дело за призывы сдаться Украине

Олег Куваев может получить шесть лет тюрьмы за ролик с Масяней
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На автора серии мультфильмов «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что в опубликованном ролике на youtube-канале персонаж Масяня призывает российские силы сдаться в плен Украине.
«В нем (ролике на youtube-канале — прим. URA.RU) Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что Куваев может получить наказание сроком до шести лет строгого режима. На данный момент мультипликатор находится в Израиле.
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