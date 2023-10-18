На создателя «Масяни» завели дело за призывы сдаться Украине

18 октября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Олег Куваев может получить шесть лет тюрьмы за ролик с Масяней Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На автора серии мультфильмов «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что в опубликованном ролике на youtube-канале персонаж Масяня призывает российские силы сдаться в плен Украине. «В нем (ролике на youtube-канале — прим. URA.RU) Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что Куваев может получить наказание сроком до шести лет строгого режима. На данный момент мультипликатор находится в Израиле.

На автора серии мультфильмов «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что в опубликованном ролике на youtube-канале персонаж Масяня призывает российские силы сдаться в плен Украине. «В нем (ролике на youtube-канале — прим. URA.RU) Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что Куваев может получить наказание сроком до шести лет строгого режима. На данный момент мультипликатор находится в Израиле.