На создателя «Масяни» завели дело за призывы сдаться Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Олег Куваев может получить шесть лет тюрьмы за ролик с Масяней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На автора серии мультфильмов «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что в опубликованном ролике на youtube-канале персонаж Масяня призывает российские силы сдаться в плен Украине.

«В нем (ролике на youtube-канале — прим. URA.RU) Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что Куваев может получить наказание сроком до шести лет строгого режима. На данный момент мультипликатор находится в Израиле.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автора серии мультфильмов «Масяня» Олега Куваева возбуждено уголовное дело за призывы сдаться ВСУ. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что в опубликованном ролике на youtube-канале персонаж Масяня призывает российские силы сдаться в плен Украине. «В нем (ролике на youtube-канале — прим. URA.RU) Масяня призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что Куваев может получить наказание сроком до шести лет строгого режима. На данный момент мультипликатор находится в Израиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...