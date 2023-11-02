В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего мужчину. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Волонтеры с 14 октября искали мужчину (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли мертвым 41-летнего Романа Сысоева, который пропал 14 октября. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«[Роман Сысоев] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе поискового отряда отказались комментировать поиски мужчины. Также от комментариев воздержались и в пресс-службе СК по Свердловской области.

Ранее агентство писало о пропаже Сысоева. Тогда вместе с ним волонтеры искали еще одного екатеринбуржца — Владислава Ефремова. Его спасатели нашли живым.

Романа Сысоева начали искать 14 октября
Романа Сысоева начали искать 14 октября
Фото:

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В Екатеринбурге нашли мертвым 41-летнего Романа Сысоева, который пропал 14 октября. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «[Роман Сысоев] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе поискового отряда отказались комментировать поиски мужчины. Также от комментариев воздержались и в пресс-службе СК по Свердловской области. Ранее агентство писало о пропаже Сысоева. Тогда вместе с ним волонтеры искали еще одного екатеринбуржца — Владислава Ефремова. Его спасатели нашли живым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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