Волонтеры с 14 октября искали мужчину (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли мертвым 41-летнего Романа Сысоева, который пропал 14 октября. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«[Роман Сысоев] найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службе поискового отряда отказались комментировать поиски мужчины. Также от комментариев воздержались и в пресс-службе СК по Свердловской области.
Ранее агентство писало о пропаже Сысоева. Тогда вместе с ним волонтеры искали еще одного екатеринбуржца — Владислава Ефремова. Его спасатели нашли живым.
Романа Сысоева начали искать 14 октября
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