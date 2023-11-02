CNN: Иран готовит ответ Израилю за атаку сектора Газа

Американская разведка располагает информацией о том, что Иран готовит ответ на израильскую атаку сектора Газа. Об этом телеканалу CNN рассказал Джонатан Паникофф, бывший старший аналитик разведки, специализирующийся на регионе.
«Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа. Иран хотел бы избежать прямого конфликта с Израилем или США», —
По данным телеканала, власти США обеспокоены эскалацией конфликта вокруг сектора Газа. Они склонны обвинять в этом группировку «Хезболла», а также Иран.
Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Стороны обсудили действия Израиля против палестинцев и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт, передает RT.
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