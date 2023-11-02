CNN: Иран готовит ответ Израилю за атаку сектора Газа

03 ноября 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Американская разведка предупреждает о готовности Ирана ответить на атаку Израиля в Газе Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Американская разведка располагает информацией о том, что Иран готовит ответ на израильскую атаку сектора Газа. Об этом телеканалу CNN рассказал Джонатан Паникофф, бывший старший аналитик разведки, специализирующийся на регионе. «Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа. Иран хотел бы избежать прямого конфликта с Израилем или США», — передает CNN слова Паникофф. По данным телеканала, власти США обеспокоены эскалацией конфликта вокруг сектора Газа. Они склонны обвинять в этом группировку «Хезболла», а также Иран. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Стороны обсудили действия Израиля против палестинцев и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт, передает RT.

Американская разведка располагает информацией о том, что Иран готовит ответ на израильскую атаку сектора Газа. Об этом телеканалу CNN рассказал Джонатан Паникофф, бывший старший аналитик разведки, специализирующийся на регионе. «Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа. Иран хотел бы избежать прямого конфликта с Израилем или США», — передает CNN слова Паникофф. По данным телеканала, власти США обеспокоены эскалацией конфликта вокруг сектора Газа. Они склонны обвинять в этом группировку «Хезболла», а также Иран. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Стороны обсудили действия Израиля против палестинцев и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт, передает RT.