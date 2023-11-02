02 ноября 2023

CNN: Иран готовит ответ Израилю за атаку сектора Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Американская разведка предупреждает о готовности Ирана ответить на атаку Израиля в Газе Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Американская разведка располагает информацией о том, что Иран готовит ответ на израильскую атаку сектора Газа. Об этом телеканалу CNN рассказал Джонатан Паникофф, бывший старший аналитик разведки, специализирующийся на регионе.

«Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа. Иран хотел бы избежать прямого конфликта с Израилем или США», — передает CNN слова Паникофф.

По данным телеканала, власти США обеспокоены эскалацией конфликта вокруг сектора Газа. Они склонны обвинять в этом группировку «Хезболла», а также Иран.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Стороны обсудили действия Израиля против палестинцев и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт, передает RT.

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Американская разведка располагает информацией о том, что Иран готовит ответ на израильскую атаку сектора Газа. Об этом телеканалу CNN рассказал Джонатан Паникофф, бывший старший аналитик разведки, специализирующийся на регионе. «Разведывательное сообщество США полагает, что Иран и его доверенные лица выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа. Иран хотел бы избежать прямого конфликта с Израилем или США», — передает CNN слова Паникофф. По данным телеканала, власти США обеспокоены эскалацией конфликта вокруг сектора Газа. Они склонны обвинять в этом группировку «Хезболла», а также Иран. Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа. Стороны обсудили действия Израиля против палестинцев и методы, при помощи которых можно остановить вооруженный конфликт, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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