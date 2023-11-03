Эрдоган подарил Токаеву турецкий электрокар TOGG. Видео

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, токаев касым-жомарт
Токаев стал обладателем электрокара TOGG турецкого производства Фото:

Президент Турции Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан подарил главе республике Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар», — указано в сообщении. Эрдоган прибыл в Астану для участия в X юбилейном саммите Организации тюркских государств.

Турецкий лидер уже дарил электрокары главам других госудаств. В частости, турецкие TOGG получили лидеры Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Сам Эрдоган также ездить на таком же электрокаре.

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Президент Турции Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан подарил главе республике Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар», — указано в сообщении. Эрдоган прибыл в Астану для участия в X юбилейном саммите Организации тюркских государств. Турецкий лидер уже дарил электрокары главам других госудаств. В частости, турецкие TOGG получили лидеры Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Сам Эрдоган также ездить на таком же электрокаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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