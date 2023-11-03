Президент Турции Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан подарил главе республике Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
«В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар», — указано в сообщении. Эрдоган прибыл в Астану для участия в X юбилейном саммите Организации тюркских государств.
Турецкий лидер уже дарил электрокары главам других госудаств. В частости, турецкие TOGG получили лидеры Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Сам Эрдоган также ездить на таком же электрокаре.
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