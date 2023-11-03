03 ноября 2023

Житель ХМАО обратился к Путину с просьбой

Житель ХМАО попросил Путина построить полигон для тренировок перед экспедицией
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Житель Нижневартовска попросил Владимира Путина построить полигон Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) попросил президента России Владимира Путина построить полигон для тренировок перед экспедицией в Арктику. Об этом житель Югры сказал в эфире «России-24».

«Я из Нижневартовска — русская Арктика. Нам нужен полигон для тренировки с привлечением частных инвестиций. Для выполнения задач в Арктике», — завил житель Югры. На эту просьбу президент РФ сказал жителю региона оставить свой номер телефона, чтобы с ним смогли связаться по этому вопросу.

Ранее другой житель ХМАО написал Владимиру Путину жалобу на telegram-канал «5-й этаж». Этот ресурс считается неофициальным аккаунтом югорских властей для публикации сведений, относящихся к категории «Для служебного пользования». Заявителя возмутило, что еще до регистрации кандидатов на конкурс по замещению главы города канал опубликовал информацию о согласовании вице-мэра Алексея Петриченко окружным внутриполом.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) попросил президента России Владимира Путина построить полигон для тренировок перед экспедицией в Арктику. Об этом житель Югры сказал в эфире «России-24». «Я из Нижневартовска — русская Арктика. Нам нужен полигон для тренировки с привлечением частных инвестиций. Для выполнения задач в Арктике», — завил житель Югры. На эту просьбу президент РФ сказал жителю региона оставить свой номер телефона, чтобы с ним смогли связаться по этому вопросу. Ранее другой житель ХМАО написал Владимиру Путину жалобу на telegram-канал «5-й этаж». Этот ресурс считается неофициальным аккаунтом югорских властей для публикации сведений, относящихся к категории «Для служебного пользования». Заявителя возмутило, что еще до регистрации кандидатов на конкурс по замещению главы города канал опубликовал информацию о согласовании вице-мэра Алексея Петриченко окружным внутриполом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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