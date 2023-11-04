04 ноября 2023
03 ноября 2023

Экс-депутата пермского заксобрания Подкорытова требуют признать банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма иска к депутату составляет 35,5 миллионов рублей Фото:

Экс-депутата заксобрания Пермского края Владимира Подкорытова требуют признать несостоятельным. Такое заявление поступило в региональный арбитражный суд, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«В арбитражный суд Пермского края поступило заявление от Алексея Макаровского, чтобы признать экс-депутата заксобрания Владимира Подкорытова несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 35,5 миллионов рублей, а истец был ранее зарегистрирован в качестве ИП с деятельностью в области права», — сообщает издание.

Заявление поступило в суд 31 октября. По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается «Коммерсант-Прикамье», Подкорытов был привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротства АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“».

Владимира Подкорытова избрали депутатом заксобрания в 2016 году. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал его виновным в сокрытии и неуплате налогов, после чего Подкорытова лишили мандата в парламентарии.

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Экс-депутата заксобрания Пермского края Владимира Подкорытова требуют признать несостоятельным. Такое заявление поступило в региональный арбитражный суд, пишет «Коммерсант-Прикамье». «В арбитражный суд Пермского края поступило заявление от Алексея Макаровского, чтобы признать экс-депутата заксобрания Владимира Подкорытова несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 35,5 миллионов рублей, а истец был ранее зарегистрирован в качестве ИП с деятельностью в области права», — сообщает издание. Заявление поступило в суд 31 октября. По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается «Коммерсант-Прикамье», Подкорытов был привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротства АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“». Владимира Подкорытова избрали депутатом заксобрания в 2016 году. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал его виновным в сокрытии и неуплате налогов, после чего Подкорытова лишили мандата в парламентарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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