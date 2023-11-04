Экс-депутата пермского заксобрания Подкорытова требуют признать банкротом

Экс-депутата заксобрания Пермского края Владимира Подкорытова требуют признать несостоятельным. Такое заявление поступило в региональный арбитражный суд, пишет «Коммерсант-Прикамье».
«В арбитражный суд Пермского края поступило заявление от Алексея Макаровского, чтобы признать экс-депутата заксобрания Владимира Подкорытова несостоятельным. Сумма исковых требований составляет 35,5 миллионов рублей, а истец был ранее зарегистрирован в качестве ИП с деятельностью в области права», — сообщает издание.
Заявление поступило в суд 31 октября. По данным «СПАРК-Интерфакс», на которые ссылается «Коммерсант-Прикамье», Подкорытов был привлечен к субсидиарной ответственности в рамках банкротства АО «Второе пермское управление „Уралхиммонтаж“».
Владимира Подкорытова избрали депутатом заксобрания в 2016 году. В сентябре 2019 года Ленинский районный суд признал его виновным в сокрытии и неуплате налогов, после чего Подкорытова лишили мандата в парламентарии.
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