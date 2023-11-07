В Челябинской области выросли реальные зарплаты

07 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Средняя начисленная зарплата в регионе перевалила планку в 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Реальные зарплаты в Челябинской области по итогам восьми месяцев 2023 года увеличились. Об этом 7 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 15,7 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 55 849 рублей. Реальная заработная плата, скорректированная на инфляцию, за январь—август 2023 года составила 110,1 процента», — уточнили в ведомстве. Наиболее высокая среднемесячная начисленная заработная плата в январе—августе 2023 года наблюдалась у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью — 75201,6 рубля (134,7 процента к среднему уровню заработной платы по области), наиболее низкая — 31347,9 рубля — у работников гостиниц и предприятий общественного питания (56,1 процента).

Реальные зарплаты в Челябинской области по итогам восьми месяцев 2023 года увеличились. Об этом 7 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций увеличилась на 15,7 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составила 55 849 рублей. Реальная заработная плата, скорректированная на инфляцию, за январь—август 2023 года составила 110,1 процента», — уточнили в ведомстве. Наиболее высокая среднемесячная начисленная заработная плата в январе—августе 2023 года наблюдалась у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью — 75201,6 рубля (134,7 процента к среднему уровню заработной платы по области), наиболее низкая — 31347,9 рубля — у работников гостиниц и предприятий общественного питания (56,1 процента).