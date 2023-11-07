США сами вынудили РФ начать спецоперацию на Украине, но Вашингтон и сам бы пошел на такие меры при антиамериканском госперевороте в Мексике. Об этом заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл.
«Представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота, а новый режим начал бы искать союза с китайцами. США отреагировали бы точно так же, как и Россия», — заявил Макконнелл в статье для журнала Newsweek.
По его мнению, к российско-украинскому конфликту привела «безответственная» политика США. Макконнелл отметил, что у Вашингтона не было причин поддерживать антироссийские силы на Украине. Он подчеркнул, что Россия отреагировала так, как «поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ».
Ранее координатор стратегических коммуникаций Cовета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США с целью защиты НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе. Он заявил, что будет сделано все, что потребуется, чтобы исполнить обязательства перед союзниками.
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