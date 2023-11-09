В Челябинске в семь раз вырос спрос на диетологов, в 1,5 раза на услуги красоты

В Челябинске спрос на диетологов вырос на 630%, на мастеров по ресницам на 357%

10 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Челябинцы в 2023 году стали на 56% чаще обращаться к диетологам, психологам и визажистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске в сентябре—октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 в семь раз вырос спрос на диетологов и в 1,5 раза на услуги красоты. Больше всего в бьюти-сфере этой осенью стали востребованы мастера по бровям и ресницам, диетологи и психологи, сообщили в пресс-службе «Авито». «Самыми востребованными специалистами в сфере красоты и здоровья этой осенью стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос на 357%), диетологи (+630%), психологи (+200%), косметологи (+109%), визажисты (+51%). Также вырос спрос на мастеров по эпиляции (+37%), парикмахеров (+70%), СПА-услуги и массаж (+89%). За услугами по маникюру и педикюру обращались на 46% активнее», — сообщили в пресс-службе. В 2023 году по сравнению с прошлым годом жительницы Челябинска на 51% чаще стали разбавлять серые будни блестящим макияжем. Также в Челябинске в семь раз вырос спрос на услуги профессиональных диетологов и нутрициологов. Чтобы найти специалистов челябинцы все чаще используют онлайн-платформы. Таких объявлений стало на 205% больше. В 2023 году значительно вырос рост интереса к услугам психологов. К таким специалистам жители Челябинска стали обращаться на 200% чаще, чем годом ранее. Из-за выросшего спроса количество их услуг на платформе увеличилось на 83%. В целом по России к помощи психологов в 2023 году чаще всего стали прибегать жители Сочи (+215%), Барнаула и Челябинска (+200% в каждом городе) и Рязани (+172%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в сентябре—октябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 в семь раз вырос спрос на диетологов и в 1,5 раза на услуги красоты. Больше всего в бьюти-сфере этой осенью стали востребованы мастера по бровям и ресницам, диетологи и психологи, сообщили в пресс-службе «Авито». «Самыми востребованными специалистами в сфере красоты и здоровья этой осенью стали: мастера по бровям и ресницам (за год спрос на услуги вырос на 357%), диетологи (+630%), психологи (+200%), косметологи (+109%), визажисты (+51%). Также вырос спрос на мастеров по эпиляции (+37%), парикмахеров (+70%), СПА-услуги и массаж (+89%). За услугами по маникюру и педикюру обращались на 46% активнее», — сообщили в пресс-службе. В 2023 году по сравнению с прошлым годом жительницы Челябинска на 51% чаще стали разбавлять серые будни блестящим макияжем. Также в Челябинске в семь раз вырос спрос на услуги профессиональных диетологов и нутрициологов. Чтобы найти специалистов челябинцы все чаще используют онлайн-платформы. Таких объявлений стало на 205% больше. В 2023 году значительно вырос рост интереса к услугам психологов. К таким специалистам жители Челябинска стали обращаться на 200% чаще, чем годом ранее. Из-за выросшего спроса количество их услуг на платформе увеличилось на 83%. В целом по России к помощи психологов в 2023 году чаще всего стали прибегать жители Сочи (+215%), Барнаула и Челябинска (+200% в каждом городе) и Рязани (+172%).