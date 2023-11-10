В Екатеринбурге упали цены на склады почти на 50%

В Екатеринбурге за последний год средняя стоимость складского помещения снизилась на 47,3% и составила порядка 2,9 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«За год в Екатеринбурге спрос на склады вырос более чем в два раза, а объем предложения увеличился на 39,1% соответственно. Средняя цена на подобный объект снизилась на 47,3% и составила более 2,9 млн рублей, при этом в пересчете на стоимость квадратного метра стоимость снизилась на 37,7% и составила 7,2 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Что касается спроса на аренду подобной недвижимости, то в Екатеринбурге в сравнении с прошлым годом он вырос на 38,5%, в то время как объем предложения упал на 7,9%. В среднем арендная ставка квадратного метра выросла на 61,9%, составив 225 рублей.
Ранее URA.RU писало, что жители Екатеринбурга начали терять интерес к покупке вторичного жилья. По мнению эксперта эксперта по недвижимости Сергея Хахулина, это связано с ростом ключевой ставка ЦБ РФ до 15% и ухудшением условий по ипотеке.
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