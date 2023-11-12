Военный эксперт Дандыкин: украинские боевики сдаются в плен под Авдеевкой

13 ноября 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

У ВСУ не получаются атаки на донецком направлении, заявил Василий Дандыкин Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики начинают сдаваться в плен по полвзвода в районе Авдеевки. Это говорит о негативном положении дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин «Украинские отставные военные заговорили о том, что надо признать то положение, что сейчас есть. Особой веры у них в определенные успехи нет. Украинские боевики начинают сдаваться в плен, пока по полвзвода. Это уже серьезно», — заявил Дандыкин в интервью газете «Известия». ВСУ пытаются атаковать на донецком направлении, но, если судить по потерям, у них ничего не получается, отметил эксперт. Российские военные наоборот продвигаются, уничтожают опорные пункты противника, перехватывая инициативу, добавил Дандыкин. По словам военного эксперта, необходимо продолжать уничтожать склады, коммуникации, чтобы не дать вооруженным формированиям Украины возможность «перекинуть» на это направление новые подразделения. Возможно, освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск, говорит Дандыкин. Ранее эстонская разведка заявила, что Россия завладела инициативой в зоне конфликта. В разведывательном центре Сил обороны Эстонии уточнили, что войска РФ атаковали позиции Украины по 64 раза за сутки. У российской армии хватает живой силы и техники для постоянного давления на обороняющиеся войска, считают в ведомстве. Эстонские разведчики допустили, что российские войска возьмут под контроль Авдеевку, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские боевики начинают сдаваться в плен по полвзвода в районе Авдеевки. Это говорит о негативном положении дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такое заявление сделал военный эксперт Василий Дандыкин «Украинские отставные военные заговорили о том, что надо признать то положение, что сейчас есть. Особой веры у них в определенные успехи нет. Украинские боевики начинают сдаваться в плен, пока по полвзвода. Это уже серьезно», — заявил Дандыкин в интервью газете «Известия». ВСУ пытаются атаковать на донецком направлении, но, если судить по потерям, у них ничего не получается, отметил эксперт. Российские военные наоборот продвигаются, уничтожают опорные пункты противника, перехватывая инициативу, добавил Дандыкин. По словам военного эксперта, необходимо продолжать уничтожать склады, коммуникации, чтобы не дать вооруженным формированиям Украины возможность «перекинуть» на это направление новые подразделения. Возможно, освободить Авдеевку получится гораздо раньше, чем Артемовск, говорит Дандыкин. Ранее эстонская разведка заявила, что Россия завладела инициативой в зоне конфликта. В разведывательном центре Сил обороны Эстонии уточнили, что войска РФ атаковали позиции Украины по 64 раза за сутки. У российской армии хватает живой силы и техники для постоянного давления на обороняющиеся войска, считают в ведомстве. Эстонские разведчики допустили, что российские войска возьмут под контроль Авдеевку, пишет «Национальная служба новостей».