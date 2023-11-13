В Челябинске женщина-водитель сбила ребенка и скрылась с места происшествия

В Челябинске 13 ноября 37-летняя женщина за рулем легковушки сбила семилетнюю девочку и уехала с места ДТП. Водитель разыскана, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
«Госавтоинспекция города Челябинска разыскала водителя и выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 13 ноября года в 12:25 около дома № 16 по улице Зальцмана. В ДТП водитель совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, девочка, 2016 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
В течение суток водитель разыскан, им оказалась женщина 1986 года рождения, она передвигалась на автомобиле «Заз Вида». Женщину привлекли к административной ответственности за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. По части 2 статьи 12.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.
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