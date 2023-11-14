Мэр в ХМАО поделился, на что больше всего жалуются жители

За 2023 год Борис Саломатин рассмотрел более ста обращений от жителей Нижневартовского района Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин рассказал о наиболее частых темах обращений жителей муниципалитета к властям. В своем telegram-канале он сообщил, что больше всего граждане жалуются на ЖКХ, жилищные условия, капремонт, консультируются по вопросам соцподдержки и оформления земельных участков.

«За девять месяцев 2023 года по различным вопросам обратились 125 жителей района. Наиболее частые темы обращений: улучшение жилищных условий, капитальный ремонт домов, жилищно-коммунальная сфера, социальная поддержка, оформление земельных участков», — указано telegram-канале Соломатина.

Всего за этот год глава Нижневартовского района провел 34 приема и рассмотрел 103 обращения. По утверждению властей, люди получили разъяснения по всем интересующим их вопросам.

Ранее URA.RU писало, что Саломатин отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой об объемах добычи углеводородов. Он сообщил, что за 2023 год в муниципалитете добыли 24 млн тонн нефти.